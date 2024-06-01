В Тбилиси напали на офис крупнейшей партии оппозиции

В ночь на субботу, 1 июня, около ста человек, одетых в черное и с масками на лицах, попытались прорваться в офис крупнейшей оппозиционной партии Грузии „Единое национальное движение“ (ЕНД) в Тбилиси, рассказал журналистам депутат грузинского парламента и председатель ЕНД Леван Хабеишвили. По словам политика, во время инцидента он находился в здании офиса вместе с малолетним сыном.

Охрана здания оказала нападавшим посильное сопротивление, уточнил лидер ЕНД. Столкновение у дверей офиса продолжалось около часа, после чего погромщики уехали на нескольких десятках автомашин, которые оставили неподалеку. Хабеишвили показал представителям СМИ разбитые окна и камни, которые нападавшие бросали в офис. По его словам, нападавшие были вооружены палками и деревянными копьями. Очевидцы говорят, что также вандалы использовали биты и железные прутья.

Оппозиционер утверждает, что полиция прибыла на место лишь спустя час с момента атаки, хотя ближайший участок находится не более чем в двух километрах. Никто из нападавших задержан не был. На месте ведутся следственные действия. Министерство внутренних дел Грузии инцидент пока никак не прокомментировало.

Лидер ЕНД обвиняет в погроме правящую партию

По утверждению Левана Хабеишвили, погром организован правящей партией „Грузинская мечта“ пророссийского политика Бидзины Иванишвили. Согласно его личным наблюдениям, в нем участвовали сотрудники силовых структур, в том числе бойцы части спецназначения МВД. Депутат убежден, что сам факт подобного инцидента свидетельствует о страхе властей перед протестом против закона „О прозрачности внешнего влияния“ - аналога российского закона „об иноагентах“.

Партия „Единое национальное движение“, основанная в 2001 году третьим президентом страны Михаилом Саакашвили, резко критикует этот закон, недавно принятый правящей в Грузии партией путем ее лоббирования в парламенте. Партия „Грузинская мечта“ слова Хабеишвили и сам инцидент пока также не комментировала.

1 мая полиция избила политика