На выборах в Европарламент эстонские партии дали 757 обещаний

Больше всего обещаний дала Центристская партия - 169, Isamaa - 159, социал-демократы - 152, Eesti 200 - 71, KOOS - 68, „Правые“ - 53, Партия реформ - 48, „Зеленые Эстонии“- 24, EKRE - 13, сообщили в субботу авторы проекта „Слово и дело“.

Программы независимых кандидатов нигде не опубликованы, поэтому их обещания не были учтены в статистике.

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