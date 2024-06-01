Мадридский „Реал“ в рекордный 15-й раз выиграл Лигу чемпионов

В самом начале матча на поле выбежали болельщики. Один из них сфотографировался с Беллингемом.

Дортмундцы владели инициативой в первом тайме, создав больше моментов. В середине первого тайма немцы должны были забивать дважды, но подвела реализация. Сначала Адейеми не реализовал выход один на один, а позже Фюллькруг попал в штангу.

Испанский клуб более энергично начал второй тайм. Первый действительно хороший шанс у „Реала“ возник на 49-й минуте, когда Грегор Кобель отразил удар Тони Крооса со штрафного. Завершающий карьеру немецкий футболист также сыграл важную роль в решающем моменте, развернувшемся спустя 25 минут, сделав подачу углового. На стандарте выше всех оказался невысокий Карвахаль. Выйдя вперед со счетом 1:0, мадридский клуб еще имел несколько моментов, один из которых также удалось реализовать. На 83-й минуте футболисты „Реала“ воспользовались ошибкой защиты „Боруссии“, а Винисиуса хладнокровно реализовал момент, поставив победную точку

На пути к этому финалу „Реал“ не потерпел ни одного поражения, а за последние 11 лет испанский гранд уже 6 раз становится победителем Лиги чемпионов.

Победив со счетом 2:0, мадридский „Реал“ стал победителем Лиги чемпионов в рекордный 15-й раз.

Второе место по числу титулов занимает „Милан“, побеждавший в Лиге чемпионов/Кубке европейских чемпионов 7 раз. Далее идут „Бавария“ и „Ливерпуль“ (по 6), замыкает пятерку лучших „Барселона“ (5).

„Боруссия“ во второй раз в своей истории проиграла в финале ЛЧ. Ранее дортмундцы уступили в 2013 году мюнхенской „Баварии“ со счётом 1:2.

Для Крооса это 23-й трофей в составе „Реала“ – он выиграл его в последнем матче за клуб. До этого полузащитник завоевал 11 титулов с „Баварией“. 34-летний футболист завершит карьеру после Евро-2024.

Таким образом, мадридский „Реал“ сыграет в матче за Суперкубок УЕФА с „Аталантой“, которая выиграла Лигу Европы сезона-2023/2024. Матч состоится 14 августа на стадионе „Национальный“ в Варшаве.

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