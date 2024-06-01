„Всё внимание к Рафаху“: вирусный пост в инстаграме, которым поделились более 47 млн человек
Картинка, созданная искусственным интеллектом, с изображением палаточных лагерей для перемещенных палестинцев и лозунгом All eyes on Rafah — „Всё внимание к Рафаху“, заполонила социальные сети, пишет BBC.
Арабская служба Би-би-си выяснила, что оригинальный пост, которым в инстаграме поделились более 47 миллионов пользователей, включая ряд знаменитостей из Индии, Пакистана и Пуэрто-Рико, изначально был опубликован в Малайзии.
Лозунг и само изображение широко разошлись по миру после израильского авиаудара и последовавшего за ним пожара в лагере для перемещенных палестинцев в городе Рафах на юге сектора Газа, пишет BBC.
По данным министерства здравоохранения Газы, подконтрольного ХАМАС, в результате инцидента погибли по меньшей мере 45 человек. Сотни других получили тяжелые ожоги, переломы и осколочные ранения.
Ряд мировых лидеров, глав государств и международных организаций выразили осуждение и печаль в связи с гибелью людей.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее „трагической ошибкой“ и подтвердил, что по поводу случившегося начато расследование.
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал кадры из Рафаха душераздирающими, однако добавил, что „в политике [США в отношении Израиля] никаких изменений не будет“.
Как выяснила Арабская служба, изображение было опубликовано вскоре после удара по палаточному лагерю — и мгновенно стало вирусным.
Откуда же оно взялось?
Откуда взялся слоган „Всё внимание к Рафаху“
После удара по палаточному лагерю в Рафахе многие вспомнили фразу, сказанную представителем ВОЗ на оккупированных палестинских территориях: „Все внимание приковано к Рафаху“, — он заявил журналистам больше трех месяцев назад, еще в феврале.
Тогда он предостерегал о возможных катастрофических последствиях входа в город израильских войск.
Пепперкорн выступал перед журналистами в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Женеве по видеосвязи.
Он сказал, что опасается „невообразимой катастрофы“ в том случае, если израильская армия совершит крупномасштабное вторжение в город.
С тех пор официальные лица и активисты повторяют фразу Пепперкорна, чтобы выразить свою обеспокоенность и несогласие с израильской военной операцией в Рафахе в целом.
В последующие месяцы этот лозунг использовался на митингах по всему миру и в социальных сетях.
Ирландская певица Клэр Сэндс включила эту фразу в свой пост, призвав политиков остановить любое наступление на город.
Как фотография распространилась в последние дни по социальным сетям
Протестующие в разных городах проводили демонстрации солидарности, поднимая на транспарантах тот же лозунг.
В оригинальном изображении, размещенном в Малайзии, использовалась фраза, ставшая знаменитой в феврале, пишет BBC.
Среди знаменитостей, поделившихся изображением и лозунгом, — поп-певец Рики Мартин, турецкая актриса Туба Бюйюкустун, индийская актриса Приянка Чопра и сирийская актриса Кинда Аллуш.
Махер Наммари, консультант по электронному маркетингу и искусственному интеллекту, рассказал Арабской службе Би-би-си, что основная причина, по которой он считает, что изображение сгенерировано искусственным интеллектом, заключается в том, что оно не выглядит фотореалистичным. На изображении нет реального места или города Рафах.
На нем изображена обширная пустыня и палаточный лагерь плюс надпись „Всё внимание к Рафаху“.
Наммари говорит, что при широком распространении была использована функция инстаграма „Добавить свое“.
Для участия в акции требуется всего два клика, что позволило миллионам людей легко присоединиться к кампании.
Но Наммари отмечает, что сам характер инцидента и последовавшее за ним онлайн-взаимодействие помогли распространить изображение.
Он проводит сравнение со многими предыдущими кампаниями по другим вопросам, которым не удалось распространиться таким образом, и говорит: „Воскресное нападение в Рафахе вызвало всеобщую печаль“.
Эксперты подчеркивают, что еще одна причина такого широкого распространения изображения в соцсети заключается в том, что оно не содержит кровавых сцен, реальных людей, имен и всего остального, что могло быть пресечено правилами инстаграма.
Как функции инстаграма помогают широко распространяться социальным кампаниям
В историях, опубликованных „shahv4012“, использовалась функция „Добавить свое“, запущенная в инстаграме в 2021 году. Она позволяет любому пользователю опубликовать фотографию и попросить подписчиков аккаунта о взаимодействии и поддержке.
По словам Наммари, с момента своего появления эта функция использовалась в сфере туризма и путешествий, когда человек публикует фотографию места, которое он посещает, или кафе, и ожидает, что пользователи добавят свои собственные фотографии в аккаунт.
Он добавляет, что использование такой функции в политических или социальных кампаниях или для выражения общественного мнения — недавнее явление.
„В большинстве случаев тот, кто начинает использовать эту функцию по политическим причинам, стремится внести свой вклад в запуск масштабных кампаний, потому что [пост] набирает популярность“.
Предыдущие кампании?
Эта кампания — далеко не первая, которая распространяет послание солидарности через социальные сети.
Фраза и, в частности, хэштег „Black Lives Matter“ использовались в 2020 и 2021 годах для привлечения внимания к расизму, дискриминации и неравенству, с которыми сталкиваются чернокожие люди.
Его использование выросло в США после громких убийств, совершенных полицейскими, но он также использовался в Великобритании и других странах.
В Судане пользователи социальных сетей проводили кампании после боев между военными группировками, в ходе которых погибли сотни людей и тысячи были вынуждены переселиться в соседние города и страны.
Одной из самых заметных кампаний, проведенных в социальных сетях, стала „Синий для Судана“.
Пользователи изменили свои личные фотографии на синие в знак солидарности с демонстрантами в столице Хартуме.
Позже эта фраза стала девизом общих политических и экономических требований.
В 2023 году знаменитости по всему миру делились постами о солидарности с жертвами разрушительного землетрясения в марокканском городе Марракеш, в результате которого погибли тысячи людей.
Они публиковали фотографии через функцию Stories в инстаграме, чтобы выразить соболезнования, собрать пожертвования и проявить солидарность с семьями жертв.