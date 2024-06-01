„Всё внимание к Рафаху“: вирусный пост в инстаграме, которым поделились более 47 млн человек

С тех пор официальные лица и активисты повторяют фразу Пепперкорна, чтобы выразить свою обеспокоенность и несогласие с израильской военной операцией в Рафахе в целом.

Он сказал, что опасается „невообразимой катастрофы“ в том случае, если израильская армия совершит крупномасштабное вторжение в город.

Пепперкорн выступал перед журналистами в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Женеве по видеосвязи.

Тогда он предостерегал о возможных катастрофических последствиях входа в город израильских войск.

После удара по палаточному лагерю в Рафахе многие вспомнили фразу, сказанную представителем ВОЗ на оккупированных палестинских территориях: „Все внимание приковано к Рафаху“, — он заявил журналистам больше трех месяцев назад, еще в феврале.

Откуда же оно взялось?

Как выяснила Арабская служба, изображение было опубликовано вскоре после удара по палаточному лагерю — и мгновенно стало вирусным.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал кадры из Рафаха душераздирающими, однако добавил, что „в политике [США в отношении Израиля] никаких изменений не будет“.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее „трагической ошибкой“ и подтвердил, что по поводу случившегося начато расследование.

Ряд мировых лидеров, глав государств и международных организаций выразили осуждение и печаль в связи с гибелью людей.

По данным министерства здравоохранения Газы, подконтрольного ХАМАС, в результате инцидента погибли по меньшей мере 45 человек. Сотни других получили тяжелые ожоги, переломы и осколочные ранения.

Лозунг и само изображение широко разошлись по миру после израильского авиаудара и последовавшего за ним пожара в лагере для перемещенных палестинцев в городе Рафах на юге сектора Газа, пишет BBC .

Арабская служба Би-би-си выяснила, что оригинальный пост, которым в инстаграме поделились более 47 миллионов пользователей, включая ряд знаменитостей из Индии, Пакистана и Пуэрто-Рико, изначально был опубликован в Малайзии.

В последующие месяцы этот лозунг использовался на митингах по всему миру и в социальных сетях.

Ирландская певица Клэр Сэндс включила эту фразу в свой пост, призвав политиков остановить любое наступление на город.

Как фотография распространилась в последние дни по социальным сетям

Протестующие в разных городах проводили демонстрации солидарности, поднимая на транспарантах тот же лозунг.

В оригинальном изображении, размещенном в Малайзии, использовалась фраза, ставшая знаменитой в феврале, пишет BBC.

Среди знаменитостей, поделившихся изображением и лозунгом, — поп-певец Рики Мартин, турецкая актриса Туба Бюйюкустун, индийская актриса Приянка Чопра и сирийская актриса Кинда Аллуш.

Махер Наммари, консультант по электронному маркетингу и искусственному интеллекту, рассказал Арабской службе Би-би-си, что основная причина, по которой он считает, что изображение сгенерировано искусственным интеллектом, заключается в том, что оно не выглядит фотореалистичным. На изображении нет реального места или города Рафах.

На нем изображена обширная пустыня и палаточный лагерь плюс надпись „Всё внимание к Рафаху“.

Наммари говорит, что при широком распространении была использована функция инстаграма „Добавить свое“.

Для участия в акции требуется всего два клика, что позволило миллионам людей легко присоединиться к кампании.

Но Наммари отмечает, что сам характер инцидента и последовавшее за ним онлайн-взаимодействие помогли распространить изображение.

Он проводит сравнение со многими предыдущими кампаниями по другим вопросам, которым не удалось распространиться таким образом, и говорит: „Воскресное нападение в Рафахе вызвало всеобщую печаль“.

Эксперты подчеркивают, что еще одна причина такого широкого распространения изображения в соцсети заключается в том, что оно не содержит кровавых сцен, реальных людей, имен и всего остального, что могло быть пресечено правилами инстаграма.

Как функции инстаграма помогают широко распространяться социальным кампаниям