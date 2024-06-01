Международный шахматный фестиваль на Сааремаа выиграл литовский гроссмейстер. Май Нарва заняла пятое место
В эти выходные в Курессааре в пятый раз пройдет шахматный фестиваль „Coop Saaremaa“, организованный руководителем шахматного клуба „Treeningpartner/Pühajärve“ Урмасом Рандмой и его единомышленниками.
В пятницу в отеле Asa Spa в Курессааре в рамках шахматного фестиваля состоялось 11 туров по блицу, в котором приняли участие 82 шахматиста из 16 стран, в том числе 17 международных гроссмейстеров.
Самым результативным игроком стал молодой литовский гроссмейстер Валерий Казаковский, второй год подряд завоевавший турнирный трофей с 9,5 очками. Второе место досталось финскому международному чемпиону Тойво Кейнанену, который набрал 9 очков.
Места с третьего по пятое разделили между собой три игрока, набравшие 8 очков. По дополнительным показателям места распределились следующим образом: третье и четвертое места заняли дебютанты фестиваля гроссмейстер Джергус Печак (Словакия) и гроссмейстер Митрабха Гуха (Индия), а международный мастер Май Нарва занял пятое место, которая также была удостоена звания лучшего эстонского игрока и лучшей шахматистки турнира.
Итоговую таблицу по блицу можно посмотреть тут.
В субботу и воскресенье в рамках фестиваля пройдет турнир по быстрым шахматам, где ожидается около 100 участников. Всего за два дня будет сыгранно 11 туров, главный приз — 1500 евро.
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