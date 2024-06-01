Футболист сборной Эстонии, который помог азербайджанскому клубу выйти в еврокубки, покидает команду

Сорга, который отыграл в азербайджанской Премьер-лиге один сезон, забил пять голов и отдал две результативные передачи в 27 играх (из них 14 в основном составе). Свой последний гол за „Сумгаит“ он забил в последнем туре, а его клуб обыграл „Габалу“ со счетом 1:0, что позволило „Сумгаиту“ подняться на четвертое место в турнирной таблице. Благодаря этому клуб завоевал путевку в отборочный раунд Лиги конференций УЕФА.

Прошлым летом Сорга подписал с азербайджанцами однолетний контракт с возможностью продления еще на год. Однако азербайджанский клуб решил не продлевать контракт, а эстонский нападающий не сыграет в еврокубке - по крайней мере, в составе „Сумгаита“.

„Срок действия контракта, подписанного между Эриком Соргой и футбольным клубом „Сумгаит“, истек. Мы благодарим эстонского футболиста за заслуги перед нашим клубом и желаем ему успехов в дальнейшей карьере“, - говорится в заявлении „Сумгаита“.

Ранее Сорга выступал за границей за такие клубы, как „Ди Си Юнайтед“ (США), „ВВВ-Венло“ (Нидерланды), „Гётеборг“ (Швеция) и „Локомотив“ (Болгария).

За сборную Эстонии 24-летний Сорга провел 28 матчей, в которых забил 4 гола. На этой неделе он получил вызов в основную сборную на июньский товарищеский матч со Швейцарией и матчи Балтийского турнира.

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