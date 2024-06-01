МНЕНИЕ | Таллинн усиливает поддержку образования: зарплата учителей – выше, поддержка перехода – больше(1)
Новое столичное правительство верит в образование. В наши дни наиболее серьезные вызовы для муниципальной политики лежат именно в сфере образования. Будь то подготовка новых учителей или переход на эстонский язык обучения, решение большинства проблем в первую очередь требует финансовых вложений. Инвестиции в эту сферу и увеличение постоянных расходов на ее поддержку были согласованы в ходе коалиционных переговоров и нашли отражение в первом дополнительном бюджете.
В сентябре прошлого года я писал, что Таллинн должен платить педагогам более высокую зарплату. Особенно в условиях, когда соседние волости уже приняли решения направить дополнительные средства в фонд заработной платы учителей. Благодаря этому им удалось создать более благоприятные условия труда и при необходимости привлекать больше работников образования. Конкуренция за талантливых педагогов обострилась, но Таллинн, к сожалению, отставал в вопросах бюджетной политики. В сравнении с нашими соседями, нам было все сложнее предлагать лучшие условия труда.
В контексте перехода на эстонское образование в Ида-Вирумаа в прошлом году не хватало примерно в три раза больше учителей, чем в столице. Именно по этой причине Министерство образования совместно с правительством решило платить учителям в этом регионе полуторакратную зарплату и выделило на это более 13 миллионов евро. Таллинн, как самое финансово успешное самоуправление, может поддерживать своих учителей самостоятельно. Уже в первый месяц работы городскому правительству удалось коллективно найти способы оптимизации расходов и направить высвободившиеся средства на повышение зарплат учителей.
В рамках принципиальной договоренности с городским правительством 7 миллионов евро будут направлены на повышение зарплат учителей. 4 миллиона из этой суммы будут выделено школам на увеличение фонда дифференцирования заработной платы. Благодаря этому компоненту директора школ по своему усмотрению могут дополнительно мотивировать учителей и вспомогательный персонал, выплачивая им заработную плату выше минимума, установленного государством. Очень важно предоставить автономию в распределении зарплатных средств руководителям образовательных учреждений, так как именно они лучше всего знают, как решать основные задачи своих учреждений. Этот фонд создан для того, чтобы удержать педагогов в системе образования, предлагая им более высокую зарплату, в соответствии с их вкладом, а также привлечь новых учителей, учитывая то, что открытых вакансий в столичных школах очень много. Дополнительные 7 миллионов на повышение зарплат заложены в финансовый документ как постоянные расходы. Эта сумма должна быть включена в бюджет на ближайшие годы, однако может быть использована для других целей по мере продвижения переговоров о соглашении об образовании. Я очень хочу к концу календарного года прийти к соглашению с Профсоюзом работников образования и Министерством образования и заключить в столице соответствующий коллективный договор. Наша цель – найти разумный баланс между государственным и муниципальным финансированием. При этом важно не подорвать городской бюджет, то есть соглашения могут быть заключены в рамках возможностей столицы. Вероятно, вклад города в зарплаты учителей должен еще больше возрасти.
Увеличение фонда оплаты труда учителей является историческим решением, поскольку мы впервые решили направить дополнительные средства на зарплаты таллиннских педагогов, тогда как ранее ограничивались средствами, выделяемыми государством. Кроме того, одним из
важных аспектов текущих переговоров о соглашении об образовании является разработка модели карьерного роста учителей, и основным источником финансирования для этого считается фонд дифференцирования. В связи с этим Таллинн уже сейчас начинает подготовку к реализации новой модели карьерного роста педагогов.
Помимо учебных заведений, переходящих на эстонский язык, поддержку получат школы и детские сады с эстонским языком обучения, в которых с каждым годом появляется все больше иноязычных учеников, причем, не только тех, кто дома говорит по-русски. Мы видим, что все чаще родители принимают решение в пользу учебного заведения, в котором обучение изначально ведется на эстонском языке. В дополнительном бюджете выделено 0,5 миллиона евро школам и 0,5 миллиона евро детским садам. Это финансирование – поддержка конкретных действий учебных заведений по переходу на эстоноязычное образование. Основной для ее распределения станет количество в школе или детском саду детей, для которых эстонский язык не является родным.
Как уже было сказано выше, Таллинн повышает зарплаты педагогов и опорных специалистов. Исходя из прежнего принципа, в столице также увеличиваются минимальные зарплаты воспитателей детских садов и вспомогательных специалистов с 1803 до 1820 евро, а зарплаты помощников воспитателей – с 1085 до 1092 евро, начиная с 1 января ретроспективно. В бюджет добавлены средства для мотивации школьных учителей и увеличения фонда дифференциации заработной платы с сентября 2024 года. Минимальная ставка заработной платы учителей и опорных специалистов вырастет с 1803 евро до 1820 евро, а ставка помощников учителей – с 1085 евро до 1092 евро. В бюджет добавлены средства для мотивации школьных учителей и увеличения фонда дифференцирования заработной платы начиная с сентября 2024 года.
Необходимо отметить, что дополнительное финансирование системы образования стало возможным благодаря совместным усилиям всех департаментов и членов городской управы. Они оптимизировали расходы в своих сферах, что позволило выделить эти средства. Я выражаю благодарность всему городскому правительству и с радостью констатирую, что повышение зарплат учителей является общим приоритетом, и мы прилагаем значительные усилия для его реализации