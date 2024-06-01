МНЕНИЕ | Таллинн усиливает поддержку образования: зарплата учителей – выше, поддержка перехода – больше

В сентябре прошлого года я писал, что Таллинн должен платить педагогам более высокую зарплату. Особенно в условиях, когда соседние волости уже приняли решения направить дополнительные средства в фонд заработной платы учителей. Благодаря этому им удалось создать более благоприятные условия труда и при необходимости привлекать больше работников образования. Конкуренция за талантливых педагогов обострилась, но Таллинн, к сожалению, отставал в вопросах бюджетной политики. В сравнении с нашими соседями, нам было все сложнее предлагать лучшие условия труда.

В контексте перехода на эстонское образование в Ида-Вирумаа в прошлом году не хватало примерно в три раза больше учителей, чем в столице. Именно по этой причине Министерство образования совместно с правительством решило платить учителям в этом регионе полуторакратную зарплату и выделило на это более 13 миллионов евро. Таллинн, как самое финансово успешное самоуправление, может поддерживать своих учителей самостоятельно. Уже в первый месяц работы городскому правительству удалось коллективно найти способы оптимизации расходов и направить высвободившиеся средства на повышение зарплат учителей.

В рамках принципиальной договоренности с городским правительством 7 миллионов евро будут направлены на повышение зарплат учителей. 4 миллиона из этой суммы будут выделено школам на увеличение фонда дифференцирования заработной платы. Благодаря этому компоненту директора школ по своему усмотрению могут дополнительно мотивировать учителей и вспомогательный персонал, выплачивая им заработную плату выше минимума, установленного государством. Очень важно предоставить автономию в распределении зарплатных средств руководителям образовательных учреждений, так как именно они лучше всего знают, как решать основные задачи своих учреждений. Этот фонд создан для того, чтобы удержать педагогов в системе образования, предлагая им более высокую зарплату, в соответствии с их вкладом, а также привлечь новых учителей, учитывая то, что открытых вакансий в столичных школах очень много. Дополнительные 7 миллионов на повышение зарплат заложены в финансовый документ как постоянные расходы. Эта сумма должна быть включена в бюджет на ближайшие годы, однако может быть использована для других целей по мере продвижения переговоров о соглашении об образовании. Я очень хочу к концу календарного года прийти к соглашению с Профсоюзом работников образования и Министерством образования и заключить в столице соответствующий коллективный договор. Наша цель – найти разумный баланс между государственным и муниципальным финансированием. При этом важно не подорвать городской бюджет, то есть соглашения могут быть заключены в рамках возможностей столицы. Вероятно, вклад города в зарплаты учителей должен еще больше возрасти.