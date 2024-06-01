ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (829-й день) | Зеленский — в Сингапуре. Помощь Украине предоставят Швеция, Исландия и Норвегия. Российские войска сбросили две авиабомбы на детский сад

Президент Украины проведет встречи с местными властями и инвесторами, а также примет участие в конференции „Диалог Шангри-Ла“ — ключевой площадке для тем безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также у Зеленского запланирована встреча с министром обороны США Ллойдом Остином.

В список попали журналистка, политолог и правозащитница Марина Литвинович, журналистка и политик Екатерина Дунцова, участница движения „Путь домой“ Мария Андреева, фотограф издания Sota Павел Иванов (псевдоним — Partisan), группа жен мобилизованных „Путь домой“, интернет-издание Sota, проект Republic. Проект Republic попал в реестр повторно. При этом из списка „иноагентов“ исключили компанию „Чайка Белые Сады“ (ранее — ООО „Москоу диджитал медиа“), бывшего издателя Republic.

В результате атаки критические повреждения получило оборудование, также есть попадания в инфраструктуру рядом со станциями, сообщают в компании. Энергетики работают над ликвидацией последствий. В общей сложности под удары попали энергетические объекты в пяти областях: Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой и Запорожской. „Укрэнерго“ сообщило , что из-за новой атаки продлевает на час запланированные отключения света для промышленных и бытовых потребителей — лимиты будут действовать по всей Украине с 18:00 до 24:00.

Две гидроэлектростанции попали под удар во время ночной российской атаки, сообщает „Укргидроэнерго“.

Также, по данным прокуратуры Донецкой области, войска РФ ударила двумя такими авиабомбами „УМПБ Д-30 СН“ по городу Константиновка. Ранена 48-летняя местная жительница. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу. Также повреждены частные дома, многоквартирный жилой дом, автомобиль.

Город оказался под обстрелом около 22:10 31 мая. В результате получили ранения пятеро мирных жителей: трое мужчин в возрасте 22, 38 и 39 лет и две женщины 40 и 68 лет. У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, резаные раны.

В Харькове при разборе завалов на месте подъезда жилого дома, разрушенного ракетным ударом РФ 31 мая, обнаружили тело еще одного погибшего, сообщает МВД Украины.

Норвегия предоставит Украине около 1,2 миллиарда евро военной помощи в этом году, а всего в долгосрочную Программу Нансена по поддержке Украины заложено почти 6,4 миллиарда евро на 2023-2027 годы. Вместе с союзниками Норвегия фиксирует четкую готовность передать истребители F-16. Кроме того, продолжит предоставлять системы NASAMS, оборудование к ним и будет обучать специалистов.

Исландия в течение 2024-2028 годов будет ежегодно выделять почти 30 миллионов долларов на закупку и поставку оборонных материалов и снаряжения, а также будет сотрудничать с Украиной для развития ее оборонной промышленности. Исландия обязуется продолжать транспортировать в Украину военные грузы и оборудование от союзников по НАТО зафрахтованными грузовыми самолетами.

Швеция предоставит Украине военную помощь на сумму около 6,5 миллиарда евро в течение 2024-2026 годов. В нее входят артиллерийские системы Archer и артиллерийские снаряды, боевые машины CV 90, специализированные самолеты ASC 890, бронетехника, усиление морской безопасности, содействие разминированию, беспилотные аппараты, а также перспектива передачи Украине самолетов JAS 39 Gripen с соответствующим обучением.

На саммите Украина подписала соглашения о безопасности со Швецией, Исландией и Норвегией, которые, по словам Зеленского, „будут нас укреплять до вступления Украины в НАТО“.

Восстановление справедливого мира в Украине, обеспечение глобальной продовольственной и ядерной безопасности — задача Глобального саммита мира в Швейцарии. Именно поэтому нам важно будет услышать голос Азиатско-Тихоокеанского региона.

Глобальная безопасность невозможна, когда самая большая страна мира игнорирует признанные границы, международное право и Устав ООН, шантажирует голодом, тьмой и ядерным оружием.

По словам главы военной администрации Харьковской области Олега Синегубова, общее число погибших в результате ударов по Новобаварскому району Харькова достигло семи человек.

Поисковые работы продолжаются, под завалами могут находиться еще две женщины.

Владимир Зеленский прокомментировал ночную российскую атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Гражданские люди, инфраструктура, энергетические объекты. Это то, с чем воюет Россия. Этой ночью очередной обстрел из более 50 ракет разных типов и около 50 дронов „Шахед“ был направлен на юг, центр и запад Украины.

Я благодарен нашим воинам за то, что большинство из них уничтожены, но были и попадания. Все службы работают на месте, чтобы обеспечить восстановление и помощь. Каждый пострадавший получит всю необходимую помощь.

Главная цель России — нормализовать террор, использовать отсутствие достаточного количества средств ПВО и решительности партнеров Украины.

Российские террористы понимают только язык силы. И единственный способ остановить этот террор и не дать ему стать нормой — своевременно принимать эффективные решения. Полная защита украинского неба должна стать нормой, чтобы безумцы в Кремле поняли, что их террор не достигает своих целей.

Партнеры точно знают, что для этого нужно. Дополнительные „пэтриоты“ и другие современные системы ПВО для Украины. Ускорение и расширение поставок F-16 в Украину. Обеспечение наших воинов всеми необходимыми возможностями.

Только тогда, когда Путин лишится возможности бить по гражданским людям и гражданской инфраструктуре, он будет вынужден прекратить свой террор. Это испытание на человечность и решительность для свободного мира. Либо мы вместе пройдем этот тест, либо мир погрузится в еще большую дестабилизацию и хаос.

В Запорожской области в ходе ракетной бомбардировки повреждены 20 жилых домов, объект энергетической инфраструктуры и заведения социальной сферы. Пострадавших нет.