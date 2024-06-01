Байден представил план по прекращению огня в секторе Газа

Президент США Джо Байден в пятницу, 31 мая, представил новый план по прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников, предложенный Израилем. План предусматривает три этапа деэскалации, в основном включающие в себя постоянное перемирие и уход Израиля с палестинской территории.

Согласно плану, первый этап должен продлиться шесть недель. Он включает в себя полное и окончательное прекращение огня, вывод войск Израиля из населенных пунктов в секторе Газа и возвращение ряда израильских заложников в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных. Второй этап предполагает окончательное прекращение боевых действий и вывод израильских войск из сектора Газа. Кроме того, на этом этапе в Израиль должны быть возвращены все оставшиеся заложники. Наконец, на третьем этапе начнется масштабный план восстановления региона при поддержке США и международного сообщества, который займет от трех до пяти лет. Семьям израильских заложников должны быть возвращены останки убитых террористами ХАМАС родных.

Байден призвал ХАМАС принять сделку

Джо Байден заявил, что план по прекращению огня был передан представителям террористической группировки ХАМАС через катарских посредников. Американский президент призвал ХАМАС принять это предложение. В то же время он обратился и к израильским политикам. „Я знаю, что в Израиле есть те, кто не согласится с этим планом и будет призывать к продолжению войны в течение неопределенного срока“, - заявил Байден, отметив, что Израиль может заключить сделку, не опасаясь за свою безопасность.

В то же время президент США подчеркнул, что если ХАМАС не выполнит свои обязательства, то Израиль всегда сможет возобновить военные действия. В свою очередь, Джо Байден предложил, что ХАМАС не сможет оставаться у власти в секторе Газа ни при каком достигнутом соглашении.

Реакция в офисе Нетаньяху