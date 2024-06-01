Лидер мужской сборной Эстонии по фехтованию успешно оспорил дисквалификацию за нарушение допинговых правил

По правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), спортсмен, входящий в программу АДАМС, должен отмечать, когда и где его можно найти в течение одного любого часа каждый день, и быть доступным в течение этого времени. Прийнитс трижды нарушил это правило.

В двух случаях Прийнитс забыл сообщить Эстонскому антидопинговому союзу о своем местонахождении через программу тестирования ADAMS, в одном случае он находился дома, но не ответил на телефонный звонок контролера.

Однако апелляционная коллегия сочла, что Прийнитс не был доступен в течение года лишь в двух случаях, а в третьем случае сотрудник службы допинг-контроля не сделал все „разумно возможное“ для установления контакта со спортсменом. В связи с этим дисквалификация была отменена, хотя коллегия и призвала Прийнитса действовать более дисциплинированно в будущем.

„Человеку свойственно ошибаться“, — сказал Прийнитс Delfi. „Если бы не обжаловал решение и остался виновными, то не узнал бы, кто из нас был неправ. Есть ли у меня причины быть недовольным тем, что я не смог принять участие в квалификационном турнире к Олимпийским играм в Париже из-за решения эстонской антидопинговой службы? Конечно, есть. И грустно. Все эти два месяца после признания меня виновным были самым большим стрессом в моей жизни. Я бы никому не пожелал оказаться в той ситуации, в которой я оказался, и испытать эти эмоции“.

Из-за разбирательств Прийнитс не смог принять участие в европейском квалификационном турнире к Олимпийским играм в Париже, где вместо него выступает Филипп Дьячук.

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