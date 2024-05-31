Футбол
31.05.2024, 21:40

ФОТО | Какая боль! Женская сборная Эстонии по футболу проиграла Албании, пропустив гол на последних минутах

 
Toimetas Meelis Naudi
Delfi Sport

Женская сборная Эстонии по футболу проиграла Албании со счетом 1:2 в отборочном матче чемпионата Европы, проходившем на стадионе „А. Ле Кок Арена“.

Уже на 7-й минуте Эстония проигрывала со счетом 0:1, когда Фортеза Бериша открыла счет в матче. Сравнять счет удалось спустя десять минут благодаря голу Кайри Химанена.

Победный гол албанки забили в компенсированное ко второму тайму время, когда Кендреса Красник во время контратаки отправила мяч в ворота.

Эстония играет в пятой группе Лиги С чемпионата Европы 2025 года, вместе с Албанией и Люксембургом. Первый матч Эстонии в отборочном цикле состоялся в начале апреля, когда она проиграла со счетом 2:0 в гостях Албании.

Следующая игра состоится 12 июля, когда наша сборная сыграет в гостях с Люксембургом.

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