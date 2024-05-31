ФОТО | Золотая лига: сборная Эстонии по волейболу одержала уверенную победу над Азербайджаном и сохранила шансы на выход в „Финал четырех“

Хозяева повели в первом сете со счетом 8:4. На следующей подаче соперник допустил ошибку. Игра продолжалась во многом под контролем эстонской сборной, у азербайджанцев были проблемы как в защите, так и в нападении. Так эстонцы постепенно наращивали свой успех и в итоге выиграли стартовый сет со счетом 25:14.

Во втором сете Эстония повела со счетом 4:0. Разница в несколько очков сохранялась до середины сета, затем подопечные Алара Рикберга выиграли со счетом 25:15. Третью серию азербайджанцы начали более воодушевленно, и при счете 5:7 Рикберг взял перерыв, а эстонские волейболисты ответили рывком (6:1). Дальше игра продолжилась в привычном виде, а наши волейболисты были лучше при приеме мяча, в игре в защите и нападении, и в итоге выиграли сет со счетом 25:17. При счете 18:10 в игру вмешался угловой нападающий Тристан Тяхт, для которого эта игра стала дебютной в основной сборной.

Благодаря победе со счетом 3:0 у Эстонии еще есть шанс на выход в „Финал четырех“ Золотой лиги. Для этого им необходимо войти в тройку лучших в основном турнире. Если Хорватия, хозяйка финального турнира, финиширует в тройке лучших, в плей-офф выйдет и четвертая команда. Поскольку у Эстонии есть два поражения, все будет зависеть не только от них, но и от нескольких других матчей, которые пройдут сегодня, в субботу и воскресенье. В воскресенье Эстония завершает главный турнир Золотой лиги игрой против Люксембурга в спортивном зале Раквере. Начало матча в 17:00.

Турнирная таблица:

Женская сборная снова проиграла

Женская сборная Эстонии по волейболу, дебютировавшая в Золотой лиге, потерпела пятое поражение. Как и у мужчин, их соперником сегодня была сборная Азербайджана. Азербайджанские волейболистки выиграли матч в Баку со счетом 3:0.

Женская сборная Эстонии завершит сезон в Золотой лиге в субботу матчем с командой Австрии, который начнется в 17:00.

Турнирная таблица:

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