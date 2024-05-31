Трамп признан виновным: как это скажется на результатах выборов?

Признание Дональда Трампа виновным в уголовном преступлении - событие беспрецедентное, причем сразу по нескольким параметрам.

Впервые в истории президент США - бывший или действующий, - оказался на скамье подсудимых; впервые ему вынесен обвинительный приговор. Кроме того, впервые в уголовном преступлении признан вероятный кандидат в президенты от одной из двух основных партии страны.

И хотя в ожидании приговора по делу о секретной выплате порнозвезде (его должны вынести 11 июля) Трамп уже заявил, что планирует его обжаловать, в теории его могут приговорить к тюремному заключению и крупному штрафу, так что впору задаться вопросом, какие полтитические последствия будет иметь решение присяжных.

Ответить на этот вопрос не так просто - ровно по той же причине: такого попросту никогда не случалось.

„Мы часто обращаемся к истории, чтобы получить представление о том, как события могут развиваться дальше, — говорит глава Центра истории президентов Южного методистского университета Джеффри Энгель. - Но в архивных записях нет ничего хоть сколько-нибудь похожего“.

Не так давно Трамп вновь добился выдвижения на пост президента от Республиканской партии. Партийный съезд должен утвердить его кандидатуру буквально через несколько дней после вынесения ему приговора.

Опросы показывают, что с действующим президентом Джо Байденом он идет нос к носу и даже сохраняет небольшое преимущество в нескольких ключевых штатах, где будет решаться исход выборов. Однако все те же опросы демонстрируют, что обвинительный приговор может существенно повлиять на расстановку сил.

В экзитполах, проведенных прошедшей зимой в ходе республиканских праймериз, более 10% избирателей заявили, что не станут голосовать за бывшего президента, если того признают виновным в совершении уголовного преступления.

Апрельский опрос, проведенный Ipsos и ABC News, показал, что в такой ситуации свою поддержку Трампа пересмотрели бы 16% его сторонников.