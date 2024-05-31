Зеленский: „Путин не сумасшедший. Он опасен. Это гораздо страшнее“

По словам украинского лидера, полномасштабное российское вторжение в Украину похоже на Вторую мировую войну, но в меньших масштабах. Зеленский заявил об „идеологии русского фашизма“: он считает, что жестокие „методы“ Путина, включающие „массовые казни, захоронения и изнасилования“, сопоставима с тем, как воевала нацистская Германия. Во время наступления на Киев в 2022 году, отметил президент Украины, российские военные даже использовали „те же маршруты“, что и армия Гитлера.

Если Россия победит в Украине, Путин будет стремиться и дальше перекраивать границы Европы, нападая на другие страны, заявил Зеленский. „Я не считаю Путина сумасшедшим. Он опасен. Это гораздо страшнее. Понимаете, он не остановится“, — сказал он, характеризуя российского президента.

Зеленский считает, что переговоры с Россией „нереалистичны“, а мирное соглашение с Москвой стало бы „ловушкой, потому что Путину, по словам украинского лидера, „нельзя верить“. Москва, по мнению президента Украины, воспользуется любой паузой в боевых действиях, чтобы „укрепить свои мускулы на поле боя“, и рано или поздно нанесет новый удар.

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