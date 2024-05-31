За рубежом
31.05.2024, 16:50

Зеленский: „Путин не сумасшедший. Он опасен. Это гораздо страшнее“

 
«Я не считаю Путина сумасшедшим. Он опасен. Это гораздо страшнее. Понимаете, он не остановится»
«Я не считаю Путина сумасшедшим. Он опасен. Это гораздо страшнее. Понимаете, он не остановится»
ФОТО: Guillermo Gutierrez Carrascal | © Guillermo Gutierrez Carrascal / SOPA Images

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian сравнил президента России Владимира Путина с Адольфом Гитлером, пишет Meduza.

По словам украинского лидера, полномасштабное российское вторжение в Украину похоже на Вторую мировую войну, но в меньших масштабах. Зеленский заявил об „идеологии русского фашизма“: он считает, что жестокие „методы“ Путина, включающие „массовые казни, захоронения и изнасилования“, сопоставима с тем, как воевала нацистская Германия. Во время наступления на Киев в 2022 году, отметил президент Украины, российские военные даже использовали „те же маршруты“, что и армия Гитлера.

Если Россия победит в Украине, Путин будет стремиться и дальше перекраивать границы Европы, нападая на другие страны, заявил Зеленский. „Я не считаю Путина сумасшедшим. Он опасен. Это гораздо страшнее. Понимаете, он не остановится“, — сказал он, характеризуя российского президента.

Зеленский считает, что переговоры с Россией „нереалистичны“, а мирное соглашение с Москвой стало бы „ловушкой, потому что Путину, по словам украинского лидера, „нельзя верить“. Москва, по мнению президента Украины, воспользуется любой паузой в боевых действиях, чтобы „укрепить свои мускулы на поле боя“, и рано или поздно нанесет новый удар.

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