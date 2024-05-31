ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (828-й день) | Зеленский сравнил Путина с Гитлером, Нидерланды не против использования F-16 для ударов по территории РФ

Как отмечает издание, ракеты малой дальности будут использоваться ВСУ против командных пунктов, складов с оружием и других военных объектов РФ в ответ на российское наступление в Харьковской области.

По словам собеседников издания, в начале войны мужчины в основном пытались выехать из Украины по поддельным документам через пункты пропуска, сейчас же большинство из них используют „зеленые участки границы“, в первую очередь реку Тису, которая отделяет Украину от Румынии и Венгрии.

Восемь из них — за май 2024 года, пишет „РБК-Украина“ со ссылкой на пограничную службу.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину пограничники извлекли из реки Тиса в Закарпатской области тела 32 человек, пытавшихся сбежать от войны и мобилизации.

В апреле 2024 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украине для полного закрытия своей территории от российских воздушных атак нужно 25 систем Patriot по 6-8 батарей в каждой. Сколько таких систем есть в распоряжении ВСУ, он не уточнил.

Также она добавила, что страна, подвергшаяся нападению, имеет не только право защищать свою территорию, но и обязанность защищать своих граждан. „Наша военная поддержка Украины соответствует этим принципам [международного права]“, — подчеркнула Бербок.

Зеленский считает, что переговоры с Россией „нереалистичны“, а мирное соглашение с Москвой стало бы „ловушкой, потому что Путину, по словам украинского лидера, „нельзя верить“. Москва, по мнению президента Украины, воспользуется любой паузой в боевых действиях, чтобы „укрепить свои мускулы на поле боя“, и рано или поздно нанесет новый удар.

Если Россия победит в Украине, Путин будет стремиться и дальше перекраивать границы Европы, нападая на другие страны, заявил Зеленский. „Я не считаю Путина сумасшедшим. Он опасен. Это гораздо страшнее. Понимаете, он не остановится“, — сказал он, характеризуя российского президента.

По словам украинского лидера, полномасштабное российское вторжение в Украину похоже на Вторую мировую войну, но в меньших масштабах. Зеленский заявил об „идеологии русского фашизма“: он считает, что жестокие „методы“ Путина, включающие „массовые казни, захоронения и изнасилования“, сопоставима с тем, как воевала нацистская Германия. Во время наступления на Киев в 2022 году, отметил президент Украины, российские военные даже использовали „те же маршруты“, что и армия Гитлера.

„Но я думаю, что, в любом случае, это определенный шаг вперед к той цели, о которой мы говорили ранее, чтобы дать возможность защитить наших людей, которые живут в селах у линии разграничения“, — отметил Зеленский.

Президент Украины сказал, что не может рассказать в деталях о сообщении, полученном от США, но отметил, что „хочет увидеть на практике, что будет“.

„У нас был месседж от американской стороны, сегодня рано утром я получил это сообщение от моих военных“, — цитирует его „Европейская правда“.

Владимир Зеленский на пресс-конференции в Стокгольме подтвердил, что Украина действительно получила сообщение от американских коллег о разрешении наносить удары их оружием по территории России.

По его словам, в результате атаки пострадал местный житель. „У мужчины осколочное ранение нижних конечностей. Бригада скорой на месте, в настоящее время решается вопрос о госпитализации“, — написал губернатор.

Он добавил, что в частном секторе из-за атаки БПЛА были повреждены линии газо- и электроснабжения.

Нидерланды не будут возражать против использования Украиной истребителей F-16 для ударов по территории РФ

Соответствующее заявление сделала глава МИД страны Ханке Брюинс Слот, сообщает „Крым Реалии“.

„Если вы имеете право на самооборону, то нет ограничений для применения оружия. Это общий принцип, которого мы придерживаемся. Мы продолжаем переговоры и готовы сделать все возможное, чтобы как можно быстрее передать F-16 Украине“, — заявила министр.

Накануне власти Дании сделали аналогичное заявление. Перед этим премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что истребители F-16, которые Киеву передает его страна, можно будет применять исключительно на территории Украины.

Журналистка Катерина Гордеева поговорила с бывшим заключенным, который с мая по ноябрь 2023 года воевал в Украине.

Он сам обратился к команде ютьюб-шоу „Скажи Гордеевой“. „Мы сложно решались на встречу, до последнего не были уверены, что выпустим интервью. Но история героя этого выпуска — общая для России. Не рассказать ее было бы лицемерием“, — говорит Катерина Гордеева.