ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (828-й день) | Зеленский сравнил Путина с Гитлером, Нидерланды не против использования F-16 для ударов по территории РФ
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Германия передаст Украине еще одну систему Patriot
Германия в новом пакете помощи передаст Украине дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot, сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.
„Укрепление противовоздушной обороны Украины остается крайне важным. Германия предоставляет еще одну систему Patriot и дополнительные 500 миллионов евро. Вместе мы должны сохранять нашу твердую поддержку“, — заявила Бербок.
Также она добавила, что страна, подвергшаяся нападению, имеет не только право защищать свою территорию, но и обязанность защищать своих граждан. „Наша военная поддержка Украины соответствует этим принципам [международного права]“, — подчеркнула Бербок.
В апреле 2024 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украине для полного закрытия своей территории от российских воздушных атак нужно 25 систем Patriot по 6-8 батарей в каждой. Сколько таких систем есть в распоряжении ВСУ, он не уточнил.
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину пограничники извлекли из реки Тиса в Закарпатской области тела 32 человек, пытавшихся сбежать от войны и мобилизации.
Восемь из них — за май 2024 года, пишет „РБК-Украина“ со ссылкой на пограничную службу.
По словам собеседников издания, в начале войны мужчины в основном пытались выехать из Украины по поддельным документам через пункты пропуска, сейчас же большинство из них используют „зеленые участки границы“, в первую очередь реку Тису, которая отделяет Украину от Румынии и Венгрии.
США разрешили Украине использовать для ударов по территории России реактивные системы залпового огня HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию
Об это сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Удары дальнобойными ракетами ATACMS по-прежнему запрещены. Дальность ракет GMLRS составляет до 80 километров.
Как отмечает издание, ракеты малой дальности будут использоваться ВСУ против командных пунктов, складов с оружием и других военных объектов РФ в ответ на российское наступление в Харьковской области.
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Стокгольме подтвердил, что Украина действительно получила сообщение от американских коллег о разрешении наносить удары их оружием по территории России.
„У нас был месседж от американской стороны, сегодня рано утром я получил это сообщение от моих военных“, — цитирует его „Европейская правда“.
Президент Украины сказал, что не может рассказать в деталях о сообщении, полученном от США, но отметил, что „хочет увидеть на практике, что будет“.
„Но я думаю, что, в любом случае, это определенный шаг вперед к той цели, о которой мы говорили ранее, чтобы дать возможность защитить наших людей, которые живут в селах у линии разграничения“, — отметил Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian сравнил Владимира Путина с Адольфом Гитлером.
По словам украинского лидера, полномасштабное российское вторжение в Украину похоже на Вторую мировую войну, но в меньших масштабах. Зеленский заявил об „идеологии русского фашизма“: он считает, что жестокие „методы“ Путина, включающие „массовые казни, захоронения и изнасилования“, сопоставима с тем, как воевала нацистская Германия. Во время наступления на Киев в 2022 году, отметил президент Украины, российские военные даже использовали „те же маршруты“, что и армия Гитлера.
Если Россия победит в Украине, Путин будет стремиться и дальше перекраивать границы Европы, нападая на другие страны, заявил Зеленский. „Я не считаю Путина сумасшедшим. Он опасен. Это гораздо страшнее. Понимаете, он не остановится“, — сказал он, характеризуя российского президента.
Зеленский считает, что переговоры с Россией „нереалистичны“, а мирное соглашение с Москвой стало бы „ловушкой, потому что Путину, по словам украинского лидера, „нельзя верить“. Москва, по мнению президента Украины, воспользуется любой паузой в боевых действиях, чтобы „укрепить свои мускулы на поле боя“, и рано или поздно нанесет новый удар.
Жители Белгорода сообщают о новой воздушной атаке, пишет „Медуза“.
Город Грайворон в Белгородской области атаковали три беспилотника ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате атаки пострадал местный житель. „У мужчины осколочное ранение нижних конечностей. Бригада скорой на месте, в настоящее время решается вопрос о госпитализации“, — написал губернатор.
Он добавил, что в частном секторе из-за атаки БПЛА были повреждены линии газо- и электроснабжения.
Нидерланды не будут возражать против использования Украиной истребителей F-16 для ударов по территории РФ
Соответствующее заявление сделала глава МИД страны Ханке Брюинс Слот, сообщает „Крым Реалии“.
„Если вы имеете право на самооборону, то нет ограничений для применения оружия. Это общий принцип, которого мы придерживаемся. Мы продолжаем переговоры и готовы сделать все возможное, чтобы как можно быстрее передать F-16 Украине“, — заявила министр.
Накануне власти Дании сделали аналогичное заявление. Перед этим премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что истребители F-16, которые Киеву передает его страна, можно будет применять исключительно на территории Украины.
Журналистка Катерина Гордеева поговорила с бывшим заключенным, который с мая по ноябрь 2023 года воевал в Украине.
Он сам обратился к команде ютьюб-шоу „Скажи Гордеевой“. „Мы сложно решались на встречу, до последнего не были уверены, что выпустим интервью. Но история героя этого выпуска — общая для России. Не рассказать ее было бы лицемерием“, — говорит Катерина Гордеева.
Имя ее собеседника не называется, его лицо скрыто. Он рассказал, что попал в колонию в 2014 году за употребление наркотиков, получив 10 лет лишения свободы. Весной 2023 года он заключил контракт с подразделением „Шторм Z“ — по его словам, воевать в составе ЧВК Вагнера, которая тоже набирала заключенных, он не хотел, чтобы не связываться с организацией, которую в других странах считают террористической. Через полгода на фронте он получил помилование. „То, что увидел, — страшно, самому даже непонятно, за что это все происходит. Изначально понятна цель была, но уже немножко заблуждаюсь. Но этот конфликт начался, его надо заканчивать“, — говорит он в интервью.
Украина заключила договоры о сотрудничестве в сфере безопасности — со Швецией, Норвегией и Исландией.
Все три документа Владимир Зеленский подписал сегодня в Стокгольме в рамках саммита „Украина — Северная Европа“.
В Воронежской области по делу о госизмене приговорили россиянина, который пытался уехать в Украину и убил таксиста, заявили в ФСБ.
Воронежский областной суд назначил подсудимому, Александру Шевченко 1997 года рождения, 24 года и четыре месяца колонии строгого режима.
По версии спецслужб, в сентябре 2022 года Шевченко планировал нелегально перейти границу и отправиться воевать на стороне Украины. Чтобы добраться до границы, он заказал такси и убил водителя „для демонстрации приверженности украинской идеологии“, утверждают в ФСБ.
Подсудимый угнал машину, а затем бросил ее и попытался пересечь границу пешком, но был задержан пограничниками.
Германия вслед за США разрешила Украине использовать западное оружие для ударов по России
Как заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт, теперь ВСУ могут наносить удары немецким оружием по территории России в рамках обороны Харьковской области.
„В последние недели Россия готовила, координировала и осуществляла атаки с позиций в районе Харькова, в частности, с непосредственно прилегающей к российской границе территории. Мы убеждены, что Украина имеет право в соответствии с международным правом защищаться от этих нападений. Украина может использовать поставленное для этой цели оружие в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами, в том числе и поставленное нами“, — цитирует его заявление Bild.
В ночь на 30 мая украинские дроны поразили в аннексированном Крыму комплекс дальнего радиолокационного обнаружения „Небо-СВУ“ стоимостью около 100 миллионов долларов. Об этом заявил источник „Украинской правды“ в СБУ.
Пораженная вблизи Армянска РЛС контролировала участок фронта в 380 километров, обеспечивая защиту объектов врага на территории Крыма, сказал собеседник журналистов. По его словам, после атаки дронов средства космической разведки зафиксировали отключение излучения радаров РЛС и больше его не фиксировали.
Дроны, участвовавшие в атаке, являются собственной разработкой военных контрразведчиков украинской спецслужбы, добавил он.
Ранее источники УП рассказали о подробностях „многодневной операции“ украинских военных и спецслужб по уничтожению логистики российских войск в аннексированном Крыму.
По их данным, 29-30 мая ВСУ нанесли ракетный удар по двум паромам в районе порта „Кавказ“, поразили дронами электроподстанции и атаковали перевалочную нефтебазу в порту. Российские власти подтверждали удары по паромам и нефтебазе.
Кремль поддерживает отказ Китая от участия в мирной конференции по Украине. Об этом на брифинге сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Пекин не поедет на „саммит мира“ по Украине, который состоится 15-16 июня в Швейцарии. Причиной отказа от участия называлось то, что саммит мира не отвечает ряду необходимых с точки зрения Китая требований. В частности, КНР настаивает на том, что в саммите должны на равных принимать участие как Украина, так и Россия.
„Китай с самого начала говорил об абсолютной бесперспективности проведения в таких форматах без участия России с той повесткой дня, которая была заявлена. Искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением. Китай об этом изначально заявлял, и здесь в этом плане наши позиции абсолютно идентичны с Китайской народной республикой. Мы поддерживаем такой подход“, — заявил Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе решения Джо Байдена, разрешающего Украине наносить удары по России американским оружием.
„Нет, именно об этом решении нам ничего не известно. Нам известно, что в целом оружием американского производства уже осуществляются попытки нанесения ударов по российской территории. Нам этого достаточно и это более чем красноречиво свидетельствует о степени вовлеченности США в этот конфликт“, — сказал представитель Кремля на брифинге для прессы.
ВСУ должны иметь право наносить удары по России, считает Владимир Зеленский.
„Это абсолютно алогично. Иметь оружие, видеть убийц, террористов, которые нас убивают с российской стороны. Мне кажется, иногда они просто смеются над этой ситуацией — это, знаете, как охота. Охота на людей. То есть они понимают, что мы их видим, но не можем их достать своим оружием“, — заявил президент Украины в интервью The Guardian.
В Славянске в Донецкой области погибла военный корреспондент украинского телеканала Freedom Анастасия Волкова.
По данным „Страны“, причиной гибели журналистки стало ДТП. Ее сбил на перекрестке автомобиль ВАЗ после столкновения с Volkswagen. Водитель ВАЗ также погиб.
В Верховной Раде выразили соболезнования с связи с гибелью Анастасии Волковой.
Анастасия Волкова известна своей преданностью делу и невероятным мужеством, с первых дней полномасштабного вторжения России освещала самые горячие точки фронта, пытаясь донести правду о событиях на востоке Украины мировому сообществу. Ее репортажи из прифронтовых городов не только информировали, но и помогали местным жителям получать необходимую помощь и поддержку. Потеря Анастасии — это невосполнимая потеря для всего украинского журналистского сообщества и нашей страны.
Украинские военные совместно с СБУ провели „многодневную операцию по уничтожению логистики“, обеспечивающей жизнедеятельность российских войск в аннексированном Крыму. Об этом заявили источники „Украинской правды“ в спецслужбе.
По предварительной информации, ВСУ нанесли комплексный удар по подстанциям и сетям электроснабжения, а также запасам светлых нефтепродуктов в Краснодарском крае РФ.
Сначала военные нанесли ракетный удар по двум паромам, которые курсировали в порт „Кавказ“ и использовались для военной логистики РФ. Потом дроны поразили электроподстанции, которые поставляют электроэнергию на Крымский полуостров и в акваторию Керченского пролива, включая порты.
В ночь на 31 мая СБУ совместно с военно-морскими силами нанесли удар по перевалочной нефтебазе в морском порту „Кавказ“.
После эффективной отработки, вспыхнул масштабный пожар, который был виден даже со спутника, заявил собеседник УП.
Владимир Зеленский прибыл в Стокгольм на третий саммит „Украина — Северная Европа“.
По словам президента Украины, он намерен провести встречи с премьер-министрами Швеции, Дании, Норвегии, Исландии, президентом Финляндии, а также королем Швеции Карлом XVI и представителями оборонных компаний страны.
В рамках саммита Украина заключит соглашения со Швецией, Норвегией и Исландией о сотрудничестве в сфере безопасности.
Сегодняшний день укрепит Украину благодаря поддержке наших принципиальных и последовательных союзников и благодаря новым соглашениям о безопасности.
Наши ключевые приоритеты: ПВО для Украины — обеспечить больше систем, совместные оборонные производства — и обеспечение наших воинов оружием, а также наша глобальная работа ради принуждения России к миру.
В Петербурге задержали исполнительного директора ассоциации „Пошли-поехали“ Германа Мойжеса, сообщила „Фонтанка“ без ссылки на источник. По данным издания, на велоактивиста завели дело о госизмене.
Мойжеса, пишет „Фонтанка“, задержали 28 мая в Адмиралтейском районе Петербурга, а затем арестовали и отправили в московское СИЗО „Лефортово“. При этом издание не обнаружило в базе судов Москвы и Петербурга решение о заключении Мойжеса под стражу. В чем обвиняют велоактивиста, также неизвестно.
Анонимный источник „Бумаги“ подтвердил, что Мойжес задержан. Однако у близких активиста нет информации о том, что его арестовали по делу о госизмене, отмечает издание.
Герман Мойжес — велоактивист и директор компании „Пошли-поехали“, которая занимается развитием велосипедной и пешеходной инфраструктуры. Мойжес также известен как юрист и управляющий партнер группы компаний „Аверс Германия“, которая помогает оформлять виды на жительство в Германии гражданам России, Украины, Казахстана и других стран. По данным „Фонтанки“, в ближайшее время Мойжес собирался поехать в Германию, где живет его родственница, которую активист хотел привезти в Россию на лето.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонные переговоры с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.
По словам Сырского, стороны обсудили насущные потребности украинской армии с учетом оперативной обстановки на фронте и стратегических задач Украины.
„Поблагодарил за чрезвычайно важную военно-техническую помощь: боеприпасы, управляемые ракеты и инженерную технику. Каждая единица военной техники и оружия проходит испытания в реальных боевых условиях, что укрепляет военный потенциал наших партнеров“, — пишет главком ВСУ в своем телеграм-канале.
Харьковская областная прокуратура и глава областной военной администрации сообщили, что число жертв удара по жилому дому в Харькове, нанесенного накануне вечером, увеличилось до шести, ранены 25 человек.
МИД Литвы: Украина имеет право атаковать военные объекты РФ на территории Беларуси
Соответствующее заявление глава ведомства Габриэлюс Ландсбергис сделал на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Праге. Запись его комментария опубликовал телеграм-канал „Кровавая барыня“.
По его словам, Украина должна иметь возможность защитить себя, а в случае, если Россия переместит свои военные объекты на территорию Беларуси, то Киев имеет право атаковать их там.
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