Нарвский депутат: „Мэр города не понимает, что в стране кризис, он транжирит городские деньги“

„На дело я потратил деньги или нет, будет видно в будущем, я делаю все, чтобы у нас появлялись новые рабочие места, у нас 13,5% безработных сейчас, - сказал Яан Тоотс RusDelfi. - При этом у нас есть люди, которые могут работать на обработке хлопка и шлифовке гранита и мрамора, это те производства, которые в том числе интересны Таджикистану. Я съездил, и результат от поездки уже есть: представитель Таджикистана приезжал в Нарву и смотрел конкретные места для размещения производства. В июне или июле прилетит замминистра внешней торговли“.

Денис Ларченко все же считает, что мэр обманул депутатов. „Когда в горсобрании мы задавали ему вопрос о поездке и расходах на нее, то он ответил, что все расходы на поездку берет на себя принимающая сторона. Я не поверил в это и решил запросить документ о расходах. Мое недоверие было обусловлено тем фактом, что в последнем допбюджете горуправа запросила дополнительные средства на командировочные расходы. На этот год мы уже выделяли ему средства на командировки и в марте из этой суммы не было израсходовано и трети от запланированной суммы. Теперь же мы знаем зачем ему нужны были дополнительные деньги“, - рассказал Ларченко.

На перелет Тоотса горуправа потратила 2495 евро, а на проживание в Таджикистане - 754 евро, согласно документу в ответ на запрос депутата Дениса Ларченко о расходах мэра на поездки.

„На мой взгляд, мэр города не понимает, что в стране кризис, он транжирит городские деньги на бессмысленные поездки заграницу, новый автомобиль, новую мэрскую цепь и помпезные приемы с рекой алкоголя. Его поездка в Таджикистан была абсолютно бессмысленной и ничего кроме очередного скандала не принесла“, - добавил депутат.

„Да, транспорт и питание мне оплатили, но за гостиницу и за перелет обычно платит тот, кто приезжает, - пояснил Тоотс. - Мне забронировали шикарный номер в гостинице, но я от него отказался и выбрал самый простой в той гостинице“.