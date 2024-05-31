Нарвский депутат: „Мэр города не понимает, что в стране кризис, он транжирит городские деньги“(6)
Оппозиция в Нарве возмущена затратами мэра на его поездку в Таджикистан: потрачено более 3000 евро. „Ему важнее собственный комфорт, а на проблемы города ему наплевать“, - считает депутат Денис Ларченко. Сам мэр уверен в эффективности поездки, от командировочных денег он отказался в рамках закона.
„На дело я потратил деньги или нет, будет видно в будущем, я делаю все, чтобы у нас появлялись новые рабочие места, у нас 13,5% безработных сейчас, - сказал Яан Тоотс RusDelfi. - При этом у нас есть люди, которые могут работать на обработке хлопка и шлифовке гранита и мрамора, это те производства, которые в том числе интересны Таджикистану. Я съездил, и результат от поездки уже есть: представитель Таджикистана приезжал в Нарву и смотрел конкретные места для размещения производства. В июне или июле прилетит замминистра внешней торговли“.
Денис Ларченко все же считает, что мэр обманул депутатов. „Когда в горсобрании мы задавали ему вопрос о поездке и расходах на нее, то он ответил, что все расходы на поездку берет на себя принимающая сторона. Я не поверил в это и решил запросить документ о расходах. Мое недоверие было обусловлено тем фактом, что в последнем допбюджете горуправа запросила дополнительные средства на командировочные расходы. На этот год мы уже выделяли ему средства на командировки и в марте из этой суммы не было израсходовано и трети от запланированной суммы. Теперь же мы знаем зачем ему нужны были дополнительные деньги“, - рассказал Ларченко.
На перелет Тоотса горуправа потратила 2495 евро, а на проживание в Таджикистане - 754 евро, согласно документу в ответ на запрос депутата Дениса Ларченко о расходах мэра на поездки.
„На мой взгляд, мэр города не понимает, что в стране кризис, он транжирит городские деньги на бессмысленные поездки заграницу, новый автомобиль, новую мэрскую цепь и помпезные приемы с рекой алкоголя. Его поездка в Таджикистан была абсолютно бессмысленной и ничего кроме очередного скандала не принесла“, - добавил депутат.
„Да, транспорт и питание мне оплатили, но за гостиницу и за перелет обычно платит тот, кто приезжает, - пояснил Тоотс. - Мне забронировали шикарный номер в гостинице, но я от него отказался и выбрал самый простой в той гостинице“.
По словам мэра, ему выплатили командировочные из расчета 50 евро в день как аванс, но его там кормили, транспорт тоже организовала принимающая сторона, поэтому после возвращения он написал заявление, чтобы с оклада удержали выплаченный аванс. Оказалось, что закон не позволяет вернуть 100%, только 70%. Поэтому с мэра удержали 70% от выплаченной в качестве суточных суммы.
„Гостиница была скромной, 107 евро за ночь - такие цены в летний сезон редко найдешь, я думаю, обычно мэры выбирают себе варианты дороже, - прокомментировал замечание депутата Тоотс. - И я уже не мальчишка, для всех длинных перелетов, когда нужно быть в дороге больше восьми часов, выбираю бизнес-класс. Полеты по Европе - это эконом-класс, но это был длинный путь, да и рост у меня не маленький“.
По словам мэра, его часто приглашают в гости. Например, Польша, Болгария, Грузия, Молдова, но это все тусовочные поездки. „Я еду только, если есть дело, хотя приезжать по приглашению - проявление уважения, но приходится красиво отказываться, хоть мне и говорят, что прежние мэры к ним приезжали, я не могу позволить себе такие неделовые поездки“, - добавил Яан Тоотс.
„За восемь месяцев, что я на посту мэра, я был в двух командировках. Одна из них - я был вместе с представителями Рийгикогу два дня в Брюсселе. И вторая - Таджикистан. Я не сижу в кресле, конечно, может, лучше те мэры, которые ничего не делают, они тогда и не совершают ошибок“, - отметил мэр.
Сейчас он думает, что, может, стоит провести переговоры с Казахстаном. „Наш промпарк был создан для укрепления связей с Россией, теперь это невозможно, но есть государства, которые заинтересованы открыть производства в Европе, почему не в Нарве, стоит искать варианты“, - строит планы Тоотс. А в том, что будут результаты от поездки в Таджикистан, он уверен.
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