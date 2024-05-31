Россия и Украина провели первый с февраля обмен пленными по схеме „75 на 75“

29 мая уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обмен военнопленными между РФ и Украиной приостановлен уже несколько месяцев. По ее словам, это происходит „из-за Украины, которая постоянно выставляет новые надуманные требования“. О каких требованиях идет речь, она не уточнили. В свою очередь в офисе уполномоченного по правам человека в Украине Дмитрия Лубинца заявили, что заявление Москальской „не соответствует действительности“. „Украина ничего не приостанавливала! Обмены не происходят, потому что этого не хочет Россия!“ — заявили в офисе омбудсмена.