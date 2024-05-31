Россия и Украина провели первый с февраля обмен пленными по схеме „75 на 75“
Россия и Украина провели обмен пленными, пишет Meduza со ссылкой на Минобороны РФ.
С территории Украины возвращены 75 российских военнослужащих, Украине переданы 75 военных. В сообщении уточняется, что при возвращении российских военных из плена „посредническое участие гуманитарного характера“ оказали Объединенные Арабские Эмираты.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев вернул из российского плена 75 человек. Среди них — военнослужащие ВСУ и Нацгвардии Украины, пограничники, а также четверо мирных жителей.
Украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными только сообщил, что Украина вернула тела 212 военнослужащих, погибших на войне. Это военные, участвовавшие в боевых действиях на донецком, запорожском, луганском и харьковском направлениях.
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