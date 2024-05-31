За рубежом
31.05.2024, 14:50

Россия и Украина провели первый с февраля обмен пленными по схеме „75 на 75“

 
ФОТО: Danylo Pavlov | AP

Россия и Украина провели обмен пленными, пишет Meduza со ссылкой на Минобороны РФ.

С территории Украины возвращены 75 российских военнослужащих, Украине переданы 75 военных. В сообщении уточняется, что при возвращении российских военных из плена „посредническое участие гуманитарного характера“ оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев вернул из российского плена 75 человек. Среди них — военнослужащие ВСУ и Нацгвардии Украины, пограничники, а также четверо мирных жителей.

Украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными только сообщил, что Украина вернула тела 212 военнослужащих, погибших на войне. Это военные, участвовавшие в боевых действиях на донецком, запорожском, луганском и харьковском направлениях.

29 мая уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обмен военнопленными между РФ и Украиной приостановлен уже несколько месяцев. По ее словам, это происходит „из-за Украины, которая постоянно выставляет новые надуманные требования“. О каких требованиях идет речь, она не уточнили. В свою очередь в офисе уполномоченного по правам человека в Украине Дмитрия Лубинца заявили, что заявление Москальской „не соответствует действительности“. „Украина ничего не приостанавливала! Обмены не происходят, потому что этого не хочет Россия!“ — заявили в офисе омбудсмена.

Предыдущий обмен пленными состоялся в начале февраля 2024 года. Тогда были освобождены 100 украинских и 100 российских военных.

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