Странная история с предвыборными плакатами Кылварта в Нарве. Но политик не в курсе ситуации

Михаил Кылварт сообщил редакции, что он лично не занимается своей предвыборной рекламой в Нарве, он попросил однопартийцев заниматься этим, поэтому он не в курсе ситуации.

Анастасия Яковлева ответила, что ошибки нет, документы закрыты, потому что они имеют ограничение, так как поступили от частного лица и содержат его личные данные. Какие именно деликатные нюансы об этом лице, арендующем собственность у города, содержатся в документе, специалист не пояснила.

Городской секретарь Юллар Кальюсте пояснил, что так могут закрываться документы, в которых содержится деликатная информация, например, о физическом или ментальном здоровье человека, но он был удивлен, что такой комментарий содержится в регистре, где выложены документы, связанные с размещением рекламы. „Возможно, повлияла погода, стоит жара и специалисты просто ошиблись“, - сказал он.

Документы за 30 мая в регистре нашлись. Но они закрыты для просмотра по причине неприкосновенности частной жизни. Сначала редакция решила, что это другие документы, но иных, открытых, документов за 30 и 31 мая в регистре от департамента экономики и развития просто нет.

Кроме департамента городского хозяйства разрешение на размещение рекламы выдает департамент экономики и развития. По словам специалиста этого департамента Анастасии Яковлевой, разрешение на размещении рекламных плакатов с изображением Михаила Кылварта на муниципальной земле в Нарве было выдано 30 мая, после того, как подписали договор об аренде городской земли 28 мая.

Департамент городского хозяйства сообщил, что 24 и 30 мая поступило два ходатайства от частного лица на установку рекламной конструкции. В процессе согласования мест установки и получения дополнительной информации департамент принял решение установить рекламные конструкции на земельных участках, расположенных по адресу Tallinna maantee L5 и Rahu tänav L2. „Договор аренды городского имущества на вышеуказанные участки заключен“, - рассказали в департаменте. И сказали, что их можно найти в регистре. Также уточнили, что 30 мая изменились адреса размещения, при этом и 29, и 31 мая щиты располагаются на одном и том же месте.

Редакция задала вопрос и мэру Нарвы, поскольку он центрист, знает ли он, как проходит рекламная кампания в Нарве его однопартийца. „Надо спрашивать чиновников, такими маленькими делами я не занимаюсь“, - ответил Тоотс.

Чиновники же уверяют, что все законно. Но, получается, что проверить это документально - невозможно. Если об аренде муниципальной земли ходатайствует город Нарва, административная единица или учреждение города, юридическое лицо, принадлежащее Нарве или находящееся в фактическом владении Нарвы, то плата за размещение рекламы на ней не берется, если же ходатайствует другое лицо, то аренда городской земли предполагает оплату, которая идет в бюджет Нарвы. Узнать, получит ли город за аренду своей земли плату, тоже не получается из-за конфиденциальности документов.

На вопрос, что будет, если обнаружена наружная реклама, установленная без разрешения города, Яковлева ответила: „Мы связываемся с владельцем рекламы, разъясняем условия размещения и предлагаем предоставить заявление о выдаче разрешения на рекламу или же демонтировать рекламу“. Из этого ответа можно сделать вывод, что штрафа нет, если никто не заметил размещение. И даже, если плакаты с Кылвартом незаконно висели, как минимум день, это мало волнует город, пусть позже, но договор подписали. О чем именно - неизвестно из-за его секретности, но он есть строчкой в регистре.

Интересно, что для Центристской партии такие нюансы взаимодействия с городом случались и раньше. Например, в феврале 2023 года портал rus.postimees писал о том, что прицепы с предвыборной рекламой Центристской партии были установлены в Тарту без получения необходимого разрешения. Таких прицепов на территории города поставили тогда четыре, но разрешение было только на размещение одного. Бардак в управлении, незнание законов или другая причина - комментария на это нет.

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