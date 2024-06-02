За рубежом
02.06.2024, 20:03

Это будет потенциальная катастрофа через 10-15 лет: эксперт рассказал, какая опасность ждет людей при восстановлении зданий в Украине

 
Анна Тамм
Андрес Сьеберг
Андрес Сьеберг
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Компания Polygon International занимается тем, что восстанавливает разрушенные после пожаров или иных бедствий здания. Ее представитель Андрес Сьеберг рассказал RusDelfi, почему украинцам стоит задумываться о восстановлении страны уже сейчас и какие опасности могут возникнуть, если подходить к этому процессу неправильно.

„Мы присутствуем в 20 странах, у нас есть ресурс для международных коллабораций — 10 тысяч человек по всей Европе и США“, — рассказывает Сьеберг.

По его словам, у подобных компаний в теории есть возможности начать реконструкцию Украины, однако лучшее решение в данном случае — обучить украинцев самих правильно восстанавливать страну.

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