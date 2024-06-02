Это будет потенциальная катастрофа через 10-15 лет: эксперт рассказал, какая опасность ждет людей при восстановлении зданий в Украине

Компания Polygon International занимается тем, что восстанавливает разрушенные после пожаров или иных бедствий здания. Ее представитель Андрес Сьеберг рассказал RusDelfi, почему украинцам стоит задумываться о восстановлении страны уже сейчас и какие опасности могут возникнуть, если подходить к этому процессу неправильно.