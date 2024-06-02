02.06.2024, 20:03
Это будет потенциальная катастрофа через 10-15 лет: эксперт рассказал, какая опасность ждет людей при восстановлении зданий в Украине
ФОТО: | Delfi Meedia
Компания Polygon International занимается тем, что восстанавливает разрушенные после пожаров или иных бедствий здания. Ее представитель Андрес Сьеберг рассказал RusDelfi, почему украинцам стоит задумываться о восстановлении страны уже сейчас и какие опасности могут возникнуть, если подходить к этому процессу неправильно.
„Мы присутствуем в 20 странах, у нас есть ресурс для международных коллабораций — 10 тысяч человек по всей Европе и США“, — рассказывает Сьеберг.
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