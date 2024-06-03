Мнение
03.06.2024, 09:02

МНЕНИЕ | Начнет ли Путин Третью Мировую войну?

 
Россия готова к войне с НАТО?
Алексей Собченко
представитель Съезда Народных депутатов (Теневого парламента России) в Вашингтоне, Округ Колумбия
Алексей Собченко
Алексей Собченко
ФОТО: Erakogu

Даже если Путин отдаст приказ о нанесении ядерного удара по целям на Западе, трудно вообразить себе, что каждый из дежурных офицеров, которым предстоит передать президентский приказ по цепочке на пусковую установку, атомную подводную лодку или стратегический бомбардировщик, согласится выполнить приказ и тем самым обречь на смерть себя и своих близких. Мне возразят, что десятки тысяч россиян добровольно идут на смерть в Украину, но ведь, во-первых, в бою всегда есть шанс выжить, которого не оставляет ядерная война, а во-вторых, родные и близкие погибшего продолжают жить и даже получают компенсацию.

Третья или Четвертая мировая война?

После относительно недолгого перерыва, наступившего после краха коммунистической системы, разговоры о грядущей или уже начавшейся Третьей мировой войне (некоторые, полагая что Холодная война и была Третьей мировой, называют ее Четвертой) возобновились с регулярной частотой.

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