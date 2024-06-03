МНЕНИЕ | Начнет ли Путин Третью Мировую войну?

Даже если Путин отдаст приказ о нанесении ядерного удара по целям на Западе, трудно вообразить себе, что каждый из дежурных офицеров, которым предстоит передать президентский приказ по цепочке на пусковую установку, атомную подводную лодку или стратегический бомбардировщик, согласится выполнить приказ и тем самым обречь на смерть себя и своих близких. Мне возразят, что десятки тысяч россиян добровольно идут на смерть в Украину, но ведь, во-первых, в бою всегда есть шанс выжить, которого не оставляет ядерная война, а во-вторых, родные и близкие погибшего продолжают жить и даже получают компенсацию.