Чемпион Эстонии по футзалу из Силламяэ меняет название

„Дорогие болельщики, официально сообщаем, что история FC NPM Silmet подошла к концу и с этого момента наш клуб будет называться Silla FC. Под названием Silla FC наш клуб будет выступать в предстоящих матчах Лиги Чемпионов, Балтийской лиге и во всех соревнованиях под эгидой Эстонского футбольного союза“, — проинформировал в пятницу клуб в социальных сетях.

Смена названия клуба связанна с тем, что его перестало спонсировать предприятие NPM Silmet OÜ.

„Для руководства клуба сложившаяся ситуация не стала неожиданностью, и мы были заранее готовы к данному развитию событий, ведь предприятие без предварительного уведомления перестало нас поддерживать еще посреди прошлого сезона. Это решение приняло новое иностранное руководство предприятия, и мы относимся к нему с пониманием, хотя, на наш взгляд, оно могло бы быть более прозрачным и своевременным. Тем не менее, мы признательны NPM Silmet OÜ за многолетнюю поддержку, которую мы никогда не забудем и желаем компании и всем работникам завода процветания и здоровья!

На данный момент мы заручились поддержкой уже имеющихся партнеров и активно занимаемся поиском новых, поэтому хотим успокоить и заверить всех наших болельщиков, что клуб продолжит свое успешное развитие, но уже под названием Silla FС“ — говориться в публикации.

Из-за регламента Эстонского футбольного союза, футбольная команда силламяэского клуба, которая выступает во второй лиге чемпионата Эстонии по футболу, до конца нынешнего сезона будет выступать под названием „НМП Силмет“.

В этом сезоне футзальный клуб из Силламяэ оформил „золотой хет-трик“, выиграв чемпионский титул, Суперкубок и Кубок страны.

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