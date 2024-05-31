Андрес Петров находится в трех победах от места в профессиональном туре

В первом круге турнира китайскому снукеристу Ван Юйчэнь присудили техническое поражение, и Петров вышел в 1/8 финала

В 1/8 финала Петров проигрывал англичанину со счетом 1:3, но сумел совершить камбэк и одержал победу со счетом 4:3.

В четвертьфинале, который состоится в пятницу в 16:00 по эстонскому времени, Петров встретится с 19-летним украинцем Антоном Казаковым (WS 117.).

В квалификационном турнире, проходящем в Лестере, игроки, вышедшие в полуфинал (топ-4 туринра), получают путевку в профессиональный тур на следующий сезон. После победы в 1/8 финала Петрову осталось одержать три победы, чтобы оказаться среди лучших из лучших.

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