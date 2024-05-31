Минобороны РФ заявило, что за ночь сбило пять ракет и 29 беспилотников в Краснодарском крае. В результате атаки загорелась нефтебаза

Еще три дрона, как отчиталось ведомство, были уничтожены в Воронежской, Белгородской и Тамбовской областях. Минобороны России обвинило в атаке „киевский режим“.

Массированную атаку беспилотников отразили в нескольких муниципалитетах Краснодарского края, заявил глава региона Вениамин Кондратьев. В Темрюкском районе в результате атаки пострадала инфраструктура нефтебазы, загорелись три цистерны с нефтепродуктами.

„Пожару присвоена высокая категория сложности. К сожалению, есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь. Остальные сотрудники эвакуированы“, — сообщил губернатор. Глава Темрюкского района Федор Бабенков уточнил, что к утру пожар потушили. По его словам, пострадали два сотрудника нефтебазы.

Упавшие беспилотники также ищут в Новороссийске. В городе, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Еще один дрон был сбит на подлете к Воронежу, последствий на земле нет, рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Власти Тамбовской и Белгородской областей о последствиях атаки не сообщали.

C начала 2024 года российские нефтеперерабатывающие заводы в разных регионах России регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников. Президент Украины Владимир Зеленский называл такие атаки ответом на удары войск РФ по украинской энергетике.

Газета Financial Times сообщала, что власти США просили Украину воздержаться от атак на НПЗ, чтобы не дестабилизировать мировой топливный рынок.

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