Белый дом разрешил Киеву наносить удары по целям в РФ. Глава НАТО приветствовал это решение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение США ослабить ограничения на применение американского оружия против целей на территории России. „Украина имеет право на самооборону, и это включает в себя право атаковать законные военные объекты на территории России“, - заявил он в пятницу, 31 мая, в кулуарах встречи министров иностранных дел стран Североатлантического альянса в Праге.

По словам Столтенберга, это особенно актуально в связи с тем, что Россия открыла новый фронт и атакует Харьковскую область с севера. „Конечно, Украина должна быть в состоянии нанести ответный удар и защитить себя, - сказал он. - Это часть права на самооборону“.

При этом генсек НАТО не видит риска эскалации в свете данного решения. „Россия сама обостряет ситуацию, нападая на другую страну“, - заявил Столтенберг, добавив, что то же самое относится и к атакам на Харьковскую область. Он призвал Германию и другие страны также разрешить Украине наносить удары по целям в России поставляемым им оружием.

Белый дом разрешил Киеву наносить удары по целям в РФ

Накануне американское издание Politico и телеканал CNN сообщили, что администрация президента США, следуя указанию Джо Байдена, негласно разрешила Украине наносить удары с использованием американского оружия по территории РФ, но „исключительно на границе с Харьковской областью“ с целью защитить Харьков, подвергающийся атакам российских войск.

По словам одного из собеседников Politico, Байден недавно поручил своей команде снять ограничения для использования Украиной американского оружия „для ответного огня в Харькове“ и разрешить ВСУ „атаковать в ответ войска РФ, которые наносят или готовятся нанести удар по Украине“. При этом, как подчеркнул источник издания, Украина не может использовать американское оружие для ударов по гражданской инфраструктуре в РФ, а также поражать военные цели в глубине российской территории.