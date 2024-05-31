Один из лучших бегунов Эстонии вынужден завершить спортивную карьеру из-за болезни

„К сожалению, для меня профессиональный спорт подошел к концу, — объявил 33-летний легкоатлет в видеоролике, опубликованном в социальных сетях. — Последние шесть-семь недель были очень сложными. Я ходил к разным врачам, делал разные обследования и пришел к выводу, что, к сожалению, я больше не могу заниматься профессиональным спортом“.

В 2016 году Кивистик занял шестое место в беге с препятствиями на 3000 метров на чемпионате Европы, а в 2018 году — девятое место. В 2019 году он уже улучшил рекорд Эстонии, пробежав на соревнованиях в Загребе 3000 метров с препятствиями за 8 минут 28,55 секунды. На ЧЕ в 2018 году он побил рекорд Эстонии, который с 1971 года принадлежал Илмару Руусу.

„Все началось в 2020 году, когда в конце лета я отправился на соревнования, и во время обычной беговой тренировки остановился через десять минут, потому что мне было тяжело. Я не мог бежать в своем обычном темпе, и это меня пугало. Я просто не мог бежать больше десяти минут“, — вспоминает Каур Кивистик.

„Я не могу описать, что происходило в моем организме, но я понимал, что что-то не так. Но я надеялся, что, возможно, это просто плохой день и все пройдет. Но, к сожалению, мне не становилось лучше, — продолжил Кивистик, который сдал анализы и вскоре узнал, что заражён клещевым боррелиозом. — Сегодня я могу сказать, что это очень серьезное заболевание, и у определенного числа людей побочные эффекты сохраняются годами, если не на всю жизнь“.

Организм Каура Кивистика подвергается стрессу, когда он находится в топовой форме

Кивистик, который дважды финишировал в десятке лучших в беге с препятствиями на чемпионатах Европы, говорит, что все его последние сезоны были очень тяжёлыми. Второй удар пришелся на 2021 год, когда, по словам Кивистика, у него возникли тяжелые побочные эффекты после вакцины от коронавируса.