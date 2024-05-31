Один из лучших бегунов Эстонии вынужден завершить спортивную карьеру из-за болезни
Рекордсмен Эстонии в беге с препятствиями на 3000 метров Каур Кивистик завершает карьеру из-за проблем со здоровьем.
„К сожалению, для меня профессиональный спорт подошел к концу, — объявил 33-летний легкоатлет в видеоролике, опубликованном в социальных сетях. — Последние шесть-семь недель были очень сложными. Я ходил к разным врачам, делал разные обследования и пришел к выводу, что, к сожалению, я больше не могу заниматься профессиональным спортом“.
В 2016 году Кивистик занял шестое место в беге с препятствиями на 3000 метров на чемпионате Европы, а в 2018 году — девятое место. В 2019 году он уже улучшил рекорд Эстонии, пробежав на соревнованиях в Загребе 3000 метров с препятствиями за 8 минут 28,55 секунды. На ЧЕ в 2018 году он побил рекорд Эстонии, который с 1971 года принадлежал Илмару Руусу.
„Все началось в 2020 году, когда в конце лета я отправился на соревнования, и во время обычной беговой тренировки остановился через десять минут, потому что мне было тяжело. Я не мог бежать в своем обычном темпе, и это меня пугало. Я просто не мог бежать больше десяти минут“, — вспоминает Каур Кивистик.
„Я не могу описать, что происходило в моем организме, но я понимал, что что-то не так. Но я надеялся, что, возможно, это просто плохой день и все пройдет. Но, к сожалению, мне не становилось лучше, — продолжил Кивистик, который сдал анализы и вскоре узнал, что заражён клещевым боррелиозом. — Сегодня я могу сказать, что это очень серьезное заболевание, и у определенного числа людей побочные эффекты сохраняются годами, если не на всю жизнь“.
Организм Каура Кивистика подвергается стрессу, когда он находится в топовой форме
Кивистик, который дважды финишировал в десятке лучших в беге с препятствиями на чемпионатах Европы, говорит, что все его последние сезоны были очень тяжёлыми. Второй удар пришелся на 2021 год, когда, по словам Кивистика, у него возникли тяжелые побочные эффекты после вакцины от коронавируса.
„Я толком не мог соревноваться и пропустил Олимпийские игры, — вспоминает Кивистик, который начал бегать марафоны в 2022 году. — Поначалу результаты были хорошими, но для этого приходилось очень много тренироваться. В ситуации, когда организм начает достигать своей пиковой формы и можно было добиться хороших результатов, в моем организме, к сожалению, возникает какой-то блок, который, скорее всего, вызван каким-то взаимодействием между вакциной от коронавируса и клещевым боррелиозом“.
Общаясь с врачами, я понял, что когда я достигаю пиковой формы, мой организм испытывает некий стресс
Каур Кивистик, который в 2021 году установил личный рекорд в полумарафоне — 1:05,31, а следующим летом установил рекорд в марафоне — 2:16,38, должен был соревноваться в США в марте этого года, но во время тренировочного сбора с финской командой почти все спортсмены заразились коронавирусом. Несмотря на то, что Кивистик сдал отрицательный тест на ковид, его организм пострадал.
„Я никогда не был в такой яме, чтобы совершенно не мог бежать и сразу же начинал задыхаться. Ощущение было такое, будто я стал на сто килограмм тяжелее и бежал впервые, потому что даже пробежать сто метров оказалось очень сложно, — рассказал Кивистик. — В ходе общения с врачами я понял, что когда я достигаю пиковой формы, мой организм испытывает некий стресс. К сожалению, болезнь ограничивает мою деятельность, и продолжать заниматься профессиональным спортом невозможно“.
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