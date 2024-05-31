Продвижение российских войск под Харьковом остановилось. Что происходит на поле боя?

Однако и наступательный потенциал российской группировки „Север“, сил которой прежде с трудом хватало на оборону протяжённой границы с Украиной в Брянской, Курской и Белгородской областях, появился не из воздуха. Её ударную компоненту составили резервы, снятые с других важных направлений, прежде всего с соседнего Купянского.

Образовался новый участок фронта шириной более 50 км, требующий от обеих сторон немалых ресурсов. ВСУ были вынуждены перебросить на опасный участок несколько наиболее боеспособных подразделений, что дало повод прокремлёвским блогерам говорить об успешном отвлечении сил.

Российское командование не пыталось или не сумело развить тактический успех первого этапа, когда почти без боя или с минимальными потерями удалось преодолеть полосу обеспечения и создать угрозу главному рубежу украинской обороны.

Всего с начала мая российским войскам удалось захватить около 280 кв. км украинской территории, из них около 200 кв. км — именно в Харьковской области. С одной стороны, это немного. С другой, отвоевать такую территорию в условиях позиционной войны — задача нелёгкая.

Разумеется, сейчас можно говорить лишь о промежуточных итогах.

„В ближайшие недели вряд ли стоит ожидать масштабного продвижения с нашей стороны, — считает российский „военкор“ Александр Коц. — Мы продолжаем теснить противника к речке в Волчанске, но уже нужно закрепляться на достигнутых рубежах и готовиться к контрудару. А то, что он последует, сомневаться не приходится. Противник не просто так стянул сюда мощнейшую группировку“.

Американский Институт изучения войны (ISW) в свежей сводке пишет о незначительном продвижении российских войск в районе села Глубокое к северу от Липцов и в районе села Старицы к западу от Волчанска. Судя по более подробным картам украинского портала DeepState, речь идёт о нескольких сотнях метров, которые наступающим частям удалось преодолеть за несколько дней.

Минобороны России в своих сводках продолжает сообщать о продвижении вглубь украинской обороны в Харьковской области, но ни Z-блогеры, ни независимые источники какие-либо значимые территориальные приобретения не подтверждают.

Расширение линии боестолкновения не привело к каким-либо заметным изменениям на других участках. Это и не удивительно — ВСУ перебросили на север Харьковской области стратегические резервы, не ослабляя другие позиции.

Какими могли быть планы российского Генштаба?

На этот счёт есть разные предположения. Много говорилось о „санитарной“ (или буферной) зоне, призванной защитить от обстрелов российское приграничье.

Однако обстрелы Белгорода не прекратились, хотя и стали не столь регулярными, как до начала российской операции, а по приграничным населённым пунктам даже усилились — что логично при обострении конфликта. Очевидно, что для создания буферной зоны российское продвижение оказалось слишком мало как по глубине, так и по ширине.

Есть мнение, что активизация российской армии на новом направлении имела целью оттянуть силы ВСУ. Отчасти это правда, но встаёт вопрос: кто больше оттянул.

„Украина под Волчанском собрала внушительную группировку — до 14 бригад. И хотя многие из них тут присутствуют лишь отдельными батальонами, тем не менее, сила внушительная — до 20 тысяч солдат и офицеров. Это, на сегодняшний день, более чем в полтора раза превосходит наши силы, задействованные в наступлении“, — утверждает Z-блогер „Рамзай“.

Но и собранная под Белгородом российская группировка — по данным открытых источников, не менее 35 тысяч солдат — выглядит не менее внушительно.

Россияне перемещают под Белгород как личный состав, так и технику со стороны Курской области, заявил спикер оперативного командования ВСУ „Север“ Вадим Мысник. „По нашим данным, количество российских солдат стало меньше“, — сказал он.

Одна из особенностей нынешнего военного конфликта — отсутствие так называемого тумана войны. Благодаря современным средствам разведки обе стороны хорошо осведомлены обо всех перемещениях противника и численности его соединений.