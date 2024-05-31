Предупреждения не сработали! Департамент изъял у нерадивого хозяина 12 породистых собак

По словам главного специалиста отдела здоровья и благополучия животных Департамента сельского хозяйства и продовольствия Кэрол Лауримаа, ведомство изъяло почти половину собак, поскольку животным не было предоставлено необходимое лечение. „У животных были различные проблемы со здоровьем, которые владелец, несмотря на предписания, не соблюдал, а животных оставлял без медицинской помощи. Поэтому было принято решение изъять животных, чтобы обеспечить необходимое лечение. У собак больные глаза и колтуны, так как на улице очень жарко, за этой породой нужен особый уход, чтобы не страдала кожа под шерстью“, - пояснила Лауримаа.

Прежде чем животное изымается, владельцу предоставляется возможность исправить ситуацию. „В данном случае владелец животного частично выполнил инструкции, однако подобные нарушения проявлялись неоднократно“, - добавила Лауримаа. Помимо изъятия животных, Департамент сельского хозяйства и продовольствия возбудил против владельца животных дело о проступке.

Изъятие животных является крайней мерой, которая применяется только в том случае, если департамент считает, что жизни или здоровью животных угрожает опасность, и поэтому оставить животных на попечение предыдущего владельца животных невозможно. Согласно действующему закону, только Департамент сельского хозяйства и продовольствия имеет право проверять животных, издавать распоряжения владельцам и забирать животных, в чем ему помогают несколько организаций по защите животных.

Все животные в настоящее время находятся в приюте, где им оказывают лечение и обеспечивают все необходимое для их благополучия.

Департамент сельского хозяйства и продовольствия благодарит чиновников Департамента полиции и погранохраны за обеспечение порядка на месте.

Если вы заметили, что жизни и здоровью животных угрожает опасность, сообщите об этом по адресу vihje@pta.agri.ee.

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