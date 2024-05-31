Российские военные обстреляли Харьков. Одна из ракет попала в пятиэтажный дом, пять человек погибли

По его словам Олещука, ВСУ сбили четыре дрона в пределах Киевской, Запорожской, Днепропетровской областей, а также крылатую ракету „Искандер-К“ в Киевской области.

В Харькове одна из ракет попала в пятиэтажный дом, рассказал глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. В результате разрушены этажи с третьего по пятый, произошел пожар.

Другие ракеты, как заявили в областной прокуратуре, упали рядом с домом. Разрушено частное предприятие, повреждено более 20 многоэтажных жилых домов, автомобиль скорой помощи и пожарной службы.

По последним данным, при обстреле в Харькове погибли пять человек, пострадали 25 человек, в том числе два ребенка — мальчик и девочка 12 лет. Поисково-спасательная операция продолжается.

В Киеве в результате падения обломков сбитой ракеты в Голосеевском районе возник пожар в нежилом помещении, сообщили власти города. Огнем повреждены частная станция технического обслуживания, автомойка, шесть автомобилей и склад. Информации о погибших и пострадавших нет.

Энергетическая компания ДТЭК рассказала, что обломки сбитой ракеты также повредили электросети и полностью разрушили трансформаторную подстанцию в Голосеевском районе. Без света остались около 10 частных домов и коммерческое предприятие.

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