ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (827-й день) | Россию решили не приглашать на юбилей высадки союзников в Нормандии

Это произошло в селе Зозули. Оно находится примерно в 12 км по прямой от украинской границы.

Как утверждает губернатор Гладков, погибший и раненые — работники сельскохозяйственного предприятия. Дрон-камикадзе ударил по микроавтобусу „Газель“, в котором они ехали с работы.

По словам губернатора российской Белгородской области Вячеслава Гладкова, в приграничном селе в четверг ударом украинского дрона был убит один человек и еще девять получили ранения, пишет BBC .

В приграничном селе Белгородской области один человек убит, девять ранены ударом дрона

Ранее „власти“ Крыма заявили , что два парома – автомобильный и железнодорожный – пострадали от обломков сбитых ракет. На данный момент, по их заявлениям, паромная переправа работает, пишет strana.ua .

“Сегодня ночью Силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе… В результате поражения существенные повреждения получили два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки. Один из них сел на мель, чем заблокировал функционирование всей Керченской переправы“, – говорится в сообщении генштаба.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Липцы, Нескучное, Белый Колодец, Глубокое, Синельниково, Зеленое, Уда, Циркуны, Русская Лозовая, Вильча и Вовчанск Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Дроновка, Лиман, Заречное, Евгеньевка, Воздвиженка, Сиверск, Верхнекамянское, Ступочки, Александрополь, Дружба, Северное, Константиновка, Большая Новоселка и Урожайная Донская области.

Вооруженные силы РФ нанесли пять ракетных и 58 авиационных ударов, совершили 127 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вооруженные силы Украины отразили семь атак российских войск на купянском направлении, девять - на краматорском, 21 - на покровском, четыре - кураховском.

За прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновения, половина из них — на Кураховском и Покровском направлениях.

Сводка Генштаба ВСУ за прошедшие сутки. Главное по состоянию на 19:00:

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в альянсе. Такое финансирование позволит сохранить нынешний уровень военной поддержки Киева, отмечает агентство. Италия выступает против использования Украиной западного оружия для атак по территории России

Reuters полагает, что о своем решении Париж объявит в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского во Францию. Зеленский прибудет туда 6 июня по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии в годы Второй мировой войны.

Кроме того Франция планирует профинансировать, вооружить и обучить украинскую мотострелковую бригаду, утверждают собеседники агентства. Один из дипломатов добавил, что в данном вопросе достигнуты серьезные договоренности и официальные заявления могут быть сделаны уже на следующей неделе.

Два дипломата сообщили, что сначала Франция пошлет в Украину небольшую группу военных для оценки ситуации, а затем в эту страну прибудут несколько сотен инструкторов. По словам источников, основное внимание будет уделено подготовке саперов и технического персонала, обслуживающего военную технику, в том числе западные самолеты.

Франция может уже в ближайшее время отправить в Украину своих военных инструкторов для обучения украинских военнослужащих, сообщило в четверг, 30 мая, агентство Reuters со ссылкой на три дипломатических источника. По словам его собеседников, Париж надеется сформировать и возглавить коалицию стран, которые отрядят своих специалистов в Украину, даже несмотря на опасения некоторых союзников, что такой шаг способен привести к прямому конфликту с Россией.

Франция надеется сформировать и возглавить коалицию стран, которые отправят в Украину своих специалистов. Сначала Париж пришлет в Украину группу военных для оценки предстоящей миссии, пишет Deutsche Welle .

Reuters: Франция вскоре направит инструкторов в Украину. Официальное объявление Парижа возможно уже в начале июня

По словам губернатора Гладкова, среди раненых — четыре женщины и пятеро мужчин, они с осколочными ранениями доставлены в больницу.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел страны Антонио Таяни. „Все оружие, уходящее из Италии, должно быть использовано на территории Украины“, — приводит его слова Sky News.



Дания позволит Украине наносить удары ее вооружением по территории России.

Об этом заявил глава МИД Дании Ларс Локке Расмуссен во время беседы с журналистами. „Короткий ответ — да. И эта позиция не новая. Это часть помощи. Когда мы обсуждали это с нашим комитетом по иностранным делам в датском парламенте, мы с самого начала ясно дали понять, что возможная атака военных объектов на территории агрессора является частью самообороны“, — сказал министр.



В Харьковской области открыли первую подземную школу

В Харьковской области Украины, которую непрерывно бомбят и атакуют российские войска, в четверг открыли первую подземную школу. В самом Харькове строительство первой такой школы закончили в апреле, пишет BBC.

Как сообщает пресс-служба главы администрации Харьковской области Олега Синегубова, первая в области подземная школа открыта — пока в тестовом режиме — в городе Люботин.

Люботин расположен в 10-12 км на запад от Харькова и примерно в 45 км от ближайшей точки украинско-российской границы.

Школа вмещает 400 человек — школьников, учителей и персонал. Ее строительство, согласно пресс-релизу, обошлось в 73 млн гривен (около 1,8 млн долларов).

В Харькове первая подземная школа на 900 учеников в две смены была достроена в самом начале апреля, а до того, еще в прошлом году, подземные школьные классы были оборудованы на пяти станциях харьковского метро.

Россию не пригласят на юбилей высадки союзников в Нормандии

Россия из-за войны в Украине не будет приглашена на 80-летие высадки сил союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии. Об этом со ссылкой на двух анонимных дипломатов пишет агентство Reuters.

Ранее организаторы говорили, что приглашение не получит только президент Владимир Путин, в то время как российская делегация сможет принять участие в торжествах, пишет BBC.