ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (827-й день) | Россию решили не приглашать на юбилей высадки союзников в Нормандии
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Сводка Генштаба ВСУ за прошедшие сутки. Главное по состоянию на 19:00:
За прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновения, половина из них — на Кураховском и Покровском направлениях.
Вооруженные силы РФ нанесли пять ракетных и 58 авиационных ударов, совершили 127 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вооруженные силы Украины отразили семь атак российских войск на купянском направлении, девять - на краматорском, 21 - на покровском, четыре - кураховском.
За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Липцы, Нескучное, Белый Колодец, Глубокое, Синельниково, Зеленое, Уда, Циркуны, Русская Лозовая, Вильча и Вовчанск Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Дроновка, Лиман, Заречное, Евгеньевка, Воздвиженка, Сиверск, Верхнекамянское, Ступочки, Александрополь, Дружба, Северное, Константиновка, Большая Новоселка и Урожайная Донская области.
Украинский генштаб заявляет, что ВСУ поразили паромную переправу в Крыму
“Сегодня ночью Силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе… В результате поражения существенные повреждения получили два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки. Один из них сел на мель, чем заблокировал функционирование всей Керченской переправы“, – говорится в сообщении генштаба.
Ранее „власти“ Крыма заявили, что два парома – автомобильный и железнодорожный – пострадали от обломков сбитых ракет. На данный момент, по их заявлениям, паромная переправа работает, пишет strana.ua.
В приграничном селе Белгородской области один человек убит, девять ранены ударом дрона
По словам губернатора российской Белгородской области Вячеслава Гладкова, в приграничном селе в четверг ударом украинского дрона был убит один человек и еще девять получили ранения, пишет BBC.
Как утверждает губернатор Гладков, погибший и раненые — работники сельскохозяйственного предприятия. Дрон-камикадзе ударил по микроавтобусу „Газель“, в котором они ехали с работы.
Это произошло в селе Зозули. Оно находится примерно в 12 км по прямой от украинской границы.
По словам губернатора Гладкова, среди раненых — четыре женщины и пятеро мужчин, они с осколочными ранениями доставлены в больницу.
Reuters: Франция вскоре направит инструкторов в Украину. Официальное объявление Парижа возможно уже в начале июня
Франция надеется сформировать и возглавить коалицию стран, которые отправят в Украину своих специалистов. Сначала Париж пришлет в Украину группу военных для оценки предстоящей миссии, пишет Deutsche Welle.
Франция может уже в ближайшее время отправить в Украину своих военных инструкторов для обучения украинских военнослужащих, сообщило в четверг, 30 мая, агентство Reuters со ссылкой на три дипломатических источника. По словам его собеседников, Париж надеется сформировать и возглавить коалицию стран, которые отрядят своих специалистов в Украину, даже несмотря на опасения некоторых союзников, что такой шаг способен привести к прямому конфликту с Россией.
Два дипломата сообщили, что сначала Франция пошлет в Украину небольшую группу военных для оценки ситуации, а затем в эту страну прибудут несколько сотен инструкторов. По словам источников, основное внимание будет уделено подготовке саперов и технического персонала, обслуживающего военную технику, в том числе западные самолеты.
Кроме того Франция планирует профинансировать, вооружить и обучить украинскую мотострелковую бригаду, утверждают собеседники агентства. Один из дипломатов добавил, что в данном вопросе достигнуты серьезные договоренности и официальные заявления могут быть сделаны уже на следующей неделе.
Reuters полагает, что о своем решении Париж объявит в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского во Францию. Зеленский прибудет туда 6 июня по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии в годы Второй мировой войны.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг попросит союзников ежегодно выделять Украине около 40 миллиардов евро на военную помощь.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в альянсе. Такое финансирование позволит сохранить нынешний уровень военной поддержки Киева, отмечает агентство.
Италия выступает против использования Украиной западного оружия для атак по территории России
С таким заявлением выступил министр иностранных дел страны Антонио Таяни. „Все оружие, уходящее из Италии, должно быть использовано на территории Украины“, — приводит его слова Sky News.
Дания позволит Украине наносить удары ее вооружением по территории России.
Об этом заявил глава МИД Дании Ларс Локке Расмуссен во время беседы с журналистами. „Короткий ответ — да. И эта позиция не новая. Это часть помощи. Когда мы обсуждали это с нашим комитетом по иностранным делам в датском парламенте, мы с самого начала ясно дали понять, что возможная атака военных объектов на территории агрессора является частью самообороны“, — сказал министр.
В Харьковской области открыли первую подземную школу
В Харьковской области Украины, которую непрерывно бомбят и атакуют российские войска, в четверг открыли первую подземную школу. В самом Харькове строительство первой такой школы закончили в апреле, пишет BBC.
Как сообщает пресс-служба главы администрации Харьковской области Олега Синегубова, первая в области подземная школа открыта — пока в тестовом режиме — в городе Люботин.
Люботин расположен в 10-12 км на запад от Харькова и примерно в 45 км от ближайшей точки украинско-российской границы.
Школа вмещает 400 человек — школьников, учителей и персонал. Ее строительство, согласно пресс-релизу, обошлось в 73 млн гривен (около 1,8 млн долларов).
В Харькове первая подземная школа на 900 учеников в две смены была достроена в самом начале апреля, а до того, еще в прошлом году, подземные школьные классы были оборудованы на пяти станциях харьковского метро.
Россию не пригласят на юбилей высадки союзников в Нормандии
Россия из-за войны в Украине не будет приглашена на 80-летие высадки сил союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии. Об этом со ссылкой на двух анонимных дипломатов пишет агентство Reuters.
Ранее организаторы говорили, что приглашение не получит только президент Владимир Путин, в то время как российская делегация сможет принять участие в торжествах, пишет BBC.
Присутствие на юбилее Путина, два года назад отправившего российских солдат в Украину, создаст некомфортную атмосферу для некоторых других стран блока, пересказывали дипломатические источники доводы против приглашения России.
„Есть человек — есть проблема. Нет человека — нет проблемы“, — приводит Reuters слова своего собеседника, отсылающие к высказыванию, которое приписывают Иосифу Сталину.
Мероприятия, посвященные 80-летию высадки сил союзников в Нормандии 6 июня 1944 года, как ожидается, посетят Джо Байден и Владимир Зеленский. На торжества по случаю 75-летия высадки, которые проходили в Нормандии в 2019 году, Владимира Путина тоже не пригласили.
FT: офис Зеленского составил памятку для чиновников и поручил им критиковать Байдена и Си Цзиньпина за отказ от участия в саммите мира в Швейцарии
Офис Владимира Зеленского составил памятку для украинских чиновников и депутатов и поручил им критиковать президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина за решение не ехать на саммит мира в Швейцарию 15–16 июня, пишет Meduza со ссылкой на Financial Times.
Памятка, с которой ознакомился FT, выпущена 26 мая. В ней излагаются тезисы, которые спикеры от Украины могут использовать в разговорах с западными партнерами и СМИ о саммите мира. Чиновникам и депутатам поручено „усилить общественное давление“ на Байдена и Си Цзиньпина. „Если они не [приедут на саммит мира], то в чем их реальный интерес“, — цитирует памятку FT.
В еще одной цитате, которую приводит издание, говорится, что „вряд ли мир поймет Байдена и Си Цзиньпина, если они не объединятся в реализации несомненно справедливых целей и приближении мира“.
По словам американских чиновников, Украина запланировала саммит мира на 15 и 16 июня несмотря на то, что ей сообщили, что Байден, вероятно, не сможет присутствовать в эти даты. На встрече США будет представлять высокопоставленный чиновник, пишет FT.
Собеседники издания среди украинских чиновников, в свою очередь, отмечают, что отношения двух стран находятся сейчас на низшем уровне с начала войны. К трениям между Вашингтоном (а также другими западными странами) и Киевом, как пишет издание, привели в том числе задержки с одобрением военной помощи, отсутствие прогресса на пути к членству Украины в НАТО и запрет на удары американским оружием по целям в глубине России. Кроме того, в Белом доме обеспокоены атаками на системы предупреждения о ядерном ударе в Краснодарском крае и Оренбургской области.
Несколько членов правительства Зеленского заявили FT, что „начинают беспокоиться“ о методах, используемых президентом для общения с США. Один из собеседников добавил, что Зеленский „очень раздражен“ Байденом.
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