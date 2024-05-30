Телефоны восьми журналистов и активистов в Балтии и Польше были заражены шпионской программой Pegasus

Исследователи изучили и устройства латвийского журналиста Евгения Павлова, сотрудничавшего и с „Новой газетой. Балтия“, и с „Настоящим временем“. Он получил уведомления от Apple дважды: в ноябре 2022 года и в апреле 2023-го. Насколько успешными были попытки заражения, выяснить не удалось — между ними Павлов обновил гаджеты и таким образом мог непредумышленно уничтожить цифровые следы, необходимые для анализа.

Телефон ведущего телеканала „Настоящее время“, российско-израильского журналиста Евгения Эрлиха был заражен в конце ноября 2022 года. Эрлих тогда находился на отдыхе в Австрии вместе с женой. На ее айфон также пришло уведомление от Apple, но специалисты не смогли проверить устройство.

Телефон генерального директора „Новой газеты. Европа“ и издателя „Новой газеты. Балтия“ Марии Епифановой был заражен 18 августа 2020 года. Тогда журналистка сотрудничала только с „Новой газетой. Балтия“, а „Новой газеты. Европа“ вовсе не существовало. Незадолго до заражения телефона Епифанова получила аккредитацию на первую пресс-конференцию Светланы Тихановской после того, как политик была вынуждена покинуть Беларусь ;

Вторая жертва — российский независимый журналист. Предупреждения о возможном заражении устройства от Apple он получал дважды: в октябре 2023 года и в апреле 2024 года. Специалисты Citizen Lab установили, что гаджет пытались заразить 15 июня прошлого года; на следующий день журналист посетил профессиональное мероприятие в Риге, в котором участвовали многие его коллеги.

Один из пострадавших — представитель белорусского гражданского общества, который получил от Apple уведомление о вероятной атаке „проправительственных хакеров“ в июне 2023 года. Его телефон, как выяснилось, был заражен на протяжении более чем двух лет, с марта 2021 года;

Два человека, чьи устройства подверглись заражению, живут в Вильнюс е. Авторы доклада не называют имена пострадавших, но раскрывают некоторые подробности, в том числе ставшие известными после изучения гаджетов:

Еще осенью 2023 года в своем предыдущем докладе Access Now и Citizen Lab рассказывали о заражении телефона, принадлежащего генеральному директору „Медузы“ Галине Тимченко. Выяснилось, что шпионскую программу установили на устройство незадолго до того, как медиаменеджер приняла участие в журналистской конференции в Германии. Вскоре после публикации того доклада Епифанова, Эрлих и Павлова рассказали о получении уведомлений от Apple.

Еще двух жертв заражения обнаружили в Польше: телефон белорусского политика Андрея Санникова взломали в сентябре 2021 года, а устройство его соотечественницы, журналистки Натальи Радиной, атаковали трижды (два раза в декабре 2022 года и один раз в январе 2023-го). И Санников, и Радина живут в Варшаве.

Авторы доклада подчеркивают, что разработчик Pegasus, израильская компания NSO Group, продает доступ к этой программе только правительствам стран-союзниц Израиля и США, то есть Россия или Беларусь напрямую атаковать телефоны журналистов не могут. На момент заражений спецслужбы Австрии, Литвы и Польши не имели в своем арсенале этого вредоносного ПО.

„Все жертвы либо живут в странах Балтии, либо находились там в поездке, как белорусская журналистка, а работа многих посвящена именно Балтийскому региону. Многие из них не так давно переехали в Европу из России или Беларуси. Понятно, что они могли бы попасть под подозрение местных спецслужб как потенциальные шпионы“, — рассуждает представитель Access Now Наталья Крапива.

В докладе подчеркивается, что авторы пока что не обладают достаточными доказательствами, чтобы обвинить спецслужбы одной или нескольких стран в этих атаках на журналистов.

„Похоже, что Латвия использует Pegasus, но не известна тем, что атакует жертв за пределами своих границ. Эстония [...] тесно сотрудничает с Латвией и Литвой в вопросах безопасности, в том числе в отношении России и Беларуси . По данным Citizen Lab, Эстония, похоже, широко использует Pegasus за пределами своих границ, в том числе в ряде европейских стран“, — говорится при этом в публикации.

В сентябре в интервью Delfi Крапива говорила, что после того, как Access Now опубликовала доклад о заражении телефона Тимченко, организация получила из Латвии „десятки“ сообщений о возможных атаках. Говоря об установке Pegasus на гаджет соосновательницы „Медузы“, эксперт назвала Службу государственной безопасности Латвии „самым вероятным заказчиком“. Исполнителем, по ее предположению, могли быть эстонские или немецкие спецслужбы.