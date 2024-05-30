Договор подписан: Нарвская школа для взрослых с 1 сентября станет государственной

Школа будет располагаться по новому адресу - на Калда, 9. Министр образования Кристина Каллас рассказала, что в рамках грядущей реформы школьной сети все образование после 9 класса постепенно перейдет в управление государству. Уже несколько лет в Эстонии идет процесс соединения школ для взрослых и профтехучилищ. Нарвская школа для взрослых пока будет работать самостоятельно, но потом тоже вольется в эту реформу.

Первая задача, которая будет стоять перед государством после перехода школы в его руки, - это провести конкурс на позицию директора школы, отметила Каллас. „Но мы сможем его начать только после 1 сентября, когда школа юридически станет государственной, и вторая задача - переезд в новое здание и начало деятельности школы в нем, конечно, еще проверка и проработка учебных программ“, - сказала министр. О том, будут ли вводиться новые программы говорить рано, пояснила Каллас.

По ее словам, в школе для взрослых продолжат учиться взрослые люди и по-прежнему смогут учиться те молодые ребята, которые пока еще не закончили 9 классов.

Мэр Яан Тоотс после подписания договора рассказал, что предложение о передаче школы для взрослых государству было принято при управлении городом Катри Райк. Решение об этом депутаты приняли почти единогласно.

Что город будет делать с муниципальным зданием школы после переезда, неизвестно. „Будем еще решать“, - сказал Тоотс. Он напомнил, что когда построят новую школу, на которую скоро должны прийти Нарве деньги, под крышей которой объединятся Паю школа, Пяхклимяэская и шестая, появятся сразу несколько зданий, которые уже не очень хороши. Но все решения о них впереди.

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