Количество смертных казней в мире выросло почти на треть

Согласно докладу правозащитной организации Amnesty International (AI), в 2023 году не менее 1153 человек были казнены: обезглавлены, повешены, застрелены или отравлены. Это на 31% больше, чем в предыдущем году: в 2022-м были приведены в исполнение не менее 883 приговоров. Показатель 2023 года стал самым высоким с 2015 года, когда Amnesty International зарегистрировала 1634 случая смертной казни.

Китай по количеству казней опережает Иран и Саудовскую Аравию

Из 16 стран, в которых были приведены в исполнение смертные приговоры в прошлом году, резкий рост обеспечили лишь несколько: на Иран пришлось почти три четверти (не менее 853) всех казней, на Саудовскую Аравию - 15% (172). Большее число приговоров (по сравнению с 2022 годом) привели в исполнение в Сомали (не менее 38) и США (24).

Количество новых смертных приговоров, вынесенных в мире в 2023 году, тоже выросло - на 20% (2428 приговора в 52 странах).

Информация о количестве смертных приговоров и казней в Китае относится к государственной тайне, но в Amnesty International предполагают, что речь может идти о тысячах казненных в этой стране. То же относится и к Северной Корее и Вьетнаму, которых правозащитники подозревают в проведении казней в больших масштабах.

„Резкий рост числа казней по всему миру шокирует. Цифры Amnesty International показывают лишь вершину айсберга, поскольку в некоторых странах нет точных данных“, - говорит глава комитета бундестага по правам человека Рената Альт (Renata Alt), оценивая статистику.

В Беларуси в 2023 году казней зафиксировано не было

AI считает успехом сокращение числа стран, в которых приводятся в исполнение смертные приговоры. „Все больше стран отказываются от жестокой практики смертной казни“, - говорит генеральный секретарь немецкого отделения Amnesty International Юлия Духров (Julia Duchrow).

Число стран, где приводились в исполнение смертные приговоры, сократилось с 20 в 2022 году до 16 в 2023 году. Всего на сегодняшний день смертную казнь прекратили применять в 144 странах.