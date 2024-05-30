Элвис Брауэр, толкнувший судью, получил длительную дисквалификацию, а клубу засчитали техническое поражение

В матче третьей лиге между таллиннским „Хелл Хунтем“ и таллиннским „Зенитом“, который состоялся 18 мая, между игроком „Зенита“ Элвисом Брауэром и главным арбитром встречи Кириллом Андреевым возник физический конфликт, после чего матч был остановлен и в дело вмешалась полиция

Брауэр, которому была показана красная карточка на десятой минуте матча, позже заявил, что инициатором конфликта был судья, который толкнул его первым. Однако Дисциплинарный комитет ЭФС, который рассматривал это дело, не согласился с версией игрока и отстранил его от участия в соревнованиях.

„Дисциплинарный комитет рассмотрел вопрос о приостановке матча в третьей лиге между „Хелл Хантем“ и „Зенитом“, приняв объяснения от всех причастных сторон. Комиссия приняла решение о присуждении таллиннскому „Зениту“ технического поражения и дисквалификации на пять игр игроку Элвису Брауэру за его поведение после удаления“, — пояснили в Эстонском футбольном союзе.

„В ходе разбирательства утверждения в прессе о том, что судья спровоцировал или сам начал конфликт, не подтвердились“, — добавили в ЭФС.

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