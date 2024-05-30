Украинский вратарь из-за болезни не полетит с „Реалом“ на финал ЛЧ и присоединится к команде в субботу

В связи с этим Лунин практически наверняка не полетит в Лондон в четверг и присоединится к команде позже, чтобы исключить риск заражения других игроков, пишет Sports.ru.

Сообщается, что окончательное решение будет принято по итогам завтрашнего обследования. Наиболее вероятно, что Лунин присоединится к команде в Лондоне в пятницу или в субботу, что практически исключает его выход в стартовом составе.

Таким образом, в воротах мадридцев почти наверняка сыграет Тибо Куртуа.

Последний раз Лунин выходил на поле 19 мая в матче против Вильяреала, в котором пропустил четыре гола. Зато его конкурент Тибо Куртуа продемонстрировал шикарную игру после возвращения из лазарета – в четырех матчах бельгиец оставлял ворота „сухими“.

В финале Лиги чемпионов „Реал“ сыграет с дортмундской „Боруссией“. Игра пройдет на „Уэмбли“ в субботу, 1 июня.

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