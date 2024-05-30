Футбол
30.05.2024, 16:41

Украинский вратарь из-за болезни не полетит с „Реалом“ на финал ЛЧ и присоединится к команде в субботу

 
Granada CF v Real Madrid - La Liga EA Sports
Granada CF v Real Madrid - La Liga EA Sports
ФОТО: Joaquin Corchero/AFP7 via ZUMA Press Wire | Scanpix

По информации COPE, последние несколько дней голкипер „Реала“ и сборной Украины Андрей Лунин не тренируется в общей группе из-за гриппа.

В связи с этим Лунин практически наверняка не полетит в Лондон в четверг и присоединится к команде позже, чтобы исключить риск заражения других игроков, пишет Sports.ru.

Сообщается, что окончательное решение будет принято по итогам завтрашнего обследования. Наиболее вероятно, что Лунин присоединится к команде в Лондоне в пятницу или в субботу, что практически исключает его выход в стартовом составе.

Таким образом, в воротах мадридцев почти наверняка сыграет Тибо Куртуа.

Последний раз Лунин выходил на поле 19 мая в матче против Вильяреала, в котором пропустил четыре гола. Зато его конкурент Тибо Куртуа продемонстрировал шикарную игру после возвращения из лазарета – в четырех матчах бельгиец оставлял ворота „сухими“.

В финале Лиги чемпионов „Реал“ сыграет с дортмундской „Боруссией“. Игра пройдет на „Уэмбли“ в субботу, 1 июня.

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