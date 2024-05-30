Правда ли, что правозащитники зафиксировали более 20 случаев изнасилования жительниц Новой Каледонии французскими военными?
В мае 2024 года в Telegram-каналах стала распространяться информация о преступлениях французских военных, направленных в Новую Каледонию для подавления беспорядков. Блогеры ссылались на доклад организации Human Rights Watch, якобы сообщившей о многочисленных изнасилованиях. Мы решили проверить, так ли это.
С 22 мая в Telegram-каналах появились сообщения о 23 случаях изнасилования жительниц Новой Каледонии. Эти утверждения сопровождались видео с логотипом Human Rights Watch. В ролике рассказывалось, что при подавлении беспорядков французские военные, незадолго до этого отправленные на заморскую территорию, совершили многочисленные преступления, в том числе насиловали местных женщин. Об этом, в частности, написали Telegram-каналы „Русский инженер“ (1,5 млн просмотров на момент написания этого разбора), „Мир сегодня с „Юрий Подоляка““ (1,4 млн) и „Шейх Тамир“ (123 000).
Новая Каледония — это тихоокеанская заморская территория Франции. Волнения там начались 13 мая, после обсуждения в Национальной ассамблее Франции конституционной реформы. Канаки (представители коренного населения) остались недовольны новой нормой, по которой право голоса при выборе местного законодательного собрания должны получить граждане Франции, переехавшие в Новую Каледонию и прожившие там больше десяти лет. После этого в столице Нумеа и в других городах митинги против реформы переросли в беспорядки — поджоги зданий и автомобилей, а затем и столкновения между сторонниками независимости и лоялистами. 15 мая французские власти объявили в Новой Каледонии чрезвычайное положение, а на острова прибыло подкрепление: силы жандармерии, полицейский спецназ и военные (для охраны аэропорта). 23 мая в Новую Каледонию прилетел президент Франции Эмманюэль Макрон, пообещавший компромисс в рамках законности. К 27 мая известно о гибели в беспорядках семи человек, в том числе двоих жандармов. По официальным данным, 122 правоохранителя получили ранения, более 460 человек были арестованы.
В ролике с логотипом Human Rights Watch, распространяемом русскоязычными Telegram-каналами, утверждалось, что с 17 мая 23 женщины подверглись изнасилованию, 11 из них — во время допросов, на которых правоохранители выясняли связь задержанных с участниками беспорядков. Жительниц Новой Каледонии якобы держали даже не в полицейском участке, а в подсобном помещении школы. Как утверждается в ролике, по данным правозащитников, больше половины пострадавших — девочки младше 16 лет.
Ни одного сообщения на эту тему в главных французских СМИ найти не удалось. Нет и доклада, посвящённого недавним событиям в Новой Каледонии, на сайте Human Rights Watch. С начала беспорядков правозащитная организация ограничилась двумя ссылками на новостные заметки СМИ о ситуации в своих рассылках 15 и 16 мая.
Сам ролик — это почти двухминутное видео (01:52), на котором фотографии Новой Каледонии и происходивших там беспорядков сопровождаются текстом и закадровой музыкой. В нижнем левом углу — логотип Human Rights Watch. Шрифт на первый взгляд похож на оригинальный, который организация использует в своих видео, но всё же отличается от него — это заметно на примере прописной буквы R.
„Проверено“ попросило правозащитную организацию прокомментировать вирусное видео, но на момент публикации разбора не получило ответа.
Самый ранний пост про якобы вышедший доклад Human Rights Watch, по данным сервиса TGStat, появился в Telegram-канале „Шейх Тамир“ 22 мая в 16:53 по московскому времени. Этот канал не раз упоминался в разборах „Проверено“, в том числе в связи с распространением фейковых видео с логотипами мировых СМИ.
В последние месяцы Франция и лично Макрон стали одной из основных целей прокремлёвской пропаганды, которая в том числе распространяла и дезинформацию: например, фейки о предстоящих Олимпийских играх в Париже или об отправке в Украину и гибели на поле боя солдат французского Иностранного легиона.
Таким образом, сообщения о докладе Human Rights Watch, посвящённом преступлениям французских военных в Новой Каледонии, не соответствуют действительности. Такого доклада нет, видео с логотипом организации сфабриковано, а распространять его начали Telegram-каналы, не раз уличённые в создании фейков.
Итог: Фейк