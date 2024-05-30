Правда ли, что правозащитники зафиксировали более 20 случаев изнасилования жительниц Новой Каледонии французскими военными?

С 22 мая в Telegram-каналах появились сообщения о 23 случаях изнасилования жительниц Новой Каледонии. Эти утверждения сопровождались видео с логотипом Human Rights Watch. В ролике рассказывалось, что при подавлении беспорядков французские военные, незадолго до этого отправленные на заморскую территорию, совершили многочисленные преступления, в том числе насиловали местных женщин. Об этом, в частности, написали Telegram-каналы „Русский инженер“ (1,5 млн просмотров на момент написания этого разбора), „Мир сегодня с „Юрий Подоляка““ (1,4 млн) и „Шейх Тамир“ (123 000).

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Новая Каледония — это тихоокеанская заморская территория Франции. Волнения там начались 13 мая, после обсуждения в Национальной ассамблее Франции конституционной реформы. Канаки (представители коренного населения) остались недовольны новой нормой, по которой право голоса при выборе местного законодательного собрания должны получить граждане Франции, переехавшие в Новую Каледонию и прожившие там больше десяти лет. После этого в столице Нумеа и в других городах митинги против реформы переросли в беспорядки — поджоги зданий и автомобилей, а затем и столкновения между сторонниками независимости и лоялистами. 15 мая французские власти объявили в Новой Каледонии чрезвычайное положение, а на острова прибыло подкрепление: силы жандармерии, полицейский спецназ и военные (для охраны аэропорта). 23 мая в Новую Каледонию прилетел президент Франции Эмманюэль Макрон, пообещавший компромисс в рамках законности. К 27 мая известно о гибели в беспорядках семи человек, в том числе двоих жандармов. По официальным данным, 122 правоохранителя получили ранения, более 460 человек были арестованы.