Аня Тейлор-Джой и фрики: что ждать от фильма „Фуриоса: Хроники безумного Макса“?

Когда идешь на фильм, являющейся очередной, надцатой частью любой известной франшизы, у тебя всегда есть какие-то свои ожидания. Во-первых, раз ты на него идешь, значит, франшиза тебе по-прежнему нравится, „заходит“, как нынче модно говорить. Ты до сих пор не „дропнул“ слежение за перипетиями новых старых сюжетных поворотов и имеешь определенные представления по поводу уверенного крепкого уровня насилия/шуток/экзотики, что бы тебя в этой конкретной франшизе ни влекло.

Ты, как зритель, точно принадлежишь к одной из двух групп, идущих на это кино. Либо ты ждешь повторения, так сказать, comfort-story, которая потому и является камфорт, что ты не рассчитываешь получить от нее ничего нового, а хочешь только вечно приятного повторения – невероятного злодея в главной отрицательной ипостаси, казалось бы, непобедимого и неустранимого, которого, тем не менее, главный положительный герой уделывает в нужное время на раз. Ровно то, что нужно для того, чтобы сбежать от ужасов реальной жизни под комфортный пледик знакомых ощущений. Либо же вы, наоборот, являетесь яростным сторонником перемен, хотите открыть новые смыслы в известных историях и налить новое вино в старые мехи. Для людей из второй категории скоро выйдет третий „Дедпул“, где он неожиданно сначала поругается, а потом, кажется, скорешится с Росомахой Логаном (даром что в последнем фильме персонаж Хью Джекмана вроде как и того, ушел от нас в мир иной).