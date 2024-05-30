Аня Тейлор-Джой и фрики: что ждать от фильма „Фуриоса: Хроники безумного Макса“?
Когда идешь на фильм, являющейся очередной, надцатой частью любой известной франшизы, у тебя всегда есть какие-то свои ожидания. Во-первых, раз ты на него идешь, значит, франшиза тебе по-прежнему нравится, „заходит“, как нынче модно говорить. Ты до сих пор не „дропнул“ слежение за перипетиями новых старых сюжетных поворотов и имеешь определенные представления по поводу уверенного крепкого уровня насилия/шуток/экзотики, что бы тебя в этой конкретной франшизе ни влекло.
Ты, как зритель, точно принадлежишь к одной из двух групп, идущих на это кино. Либо ты ждешь повторения, так сказать, comfort-story, которая потому и является камфорт, что ты не рассчитываешь получить от нее ничего нового, а хочешь только вечно приятного повторения – невероятного злодея в главной отрицательной ипостаси, казалось бы, непобедимого и неустранимого, которого, тем не менее, главный положительный герой уделывает в нужное время на раз. Ровно то, что нужно для того, чтобы сбежать от ужасов реальной жизни под комфортный пледик знакомых ощущений. Либо же вы, наоборот, являетесь яростным сторонником перемен, хотите открыть новые смыслы в известных историях и налить новое вино в старые мехи. Для людей из второй категории скоро выйдет третий „Дедпул“, где он неожиданно сначала поругается, а потом, кажется, скорешится с Росомахой Логаном (даром что в последнем фильме персонаж Хью Джекмана вроде как и того, ушел от нас в мир иной).
„Фуриоса“ - для первой группы. Поклонники „Безумного Макса“, как со стажем, еще заставшие в этой роли Мела Гибсона, так и новые, вечно и безответно влюбленные в Тома Харди, разочарованы не будут. В фильме есть ровно то, что ты ожидаешь там увидеть, когда на него идешь. Много песка, куча самой невероятной грохочущей и ревущей техники на колесах. Огромное количество фриковатых и в этой своей фриковатости страшных персонажей разной степени упоротости. Нехитрая история о мести, и красивая, но тоже подрихтованная под общие суровые условия выживания Аня Тейлор-Джой в роли, собственно, Фуриосы, которая эту месть и осуществляет.
Никогда не понимал, с чего там во вселенной Безумного Макса все началось, хотя, кажется, Миллер пытался мне об этом рассказать. Кажется, стандартный ядерный апокалипсис, после которого – всеобщая пустынизация планеты и битва за все ресурсы (поживем и, может быть, увидим, так ли это будет, хотя лучше бы, конечно, нет). Из всего земного производства останутся, видимо, только заводы по производству кожаных курток и мотоциклов. Ну а дальше – человечество разобьется на разного рода ОПГ, шарящиеся по пустыне и – большей частью, от скуки – убивающие и калечащие членов конкурирующих ОПГ. Мотивация не очень важна, главное, посильнее пучить глаза, орать в микрофоны (этот милый миллеровский фетиш придает франшизе какой-то дополнительный шарм) и максимально жестоко убивать врагов.
Одна из таких группировок долго гоняется, и наконец, ловит и убивает маму девочки, из которой вырастет Фуриоса. На ее глазах. И, разумеется, Фуриоса захочет отомстить предводителю этой банды, и пронесет это желание через все два с половиной часа экранного времени. И осуществит его в конечном итоге. Тут важно не „что“, а „как“. И это „как“, разумеется, не пересказать.
Миллер в своем репертуаре, и пусть конкретно с историей лично Безумного Макса „Фуриоса“ не связана, мир – тот же, антураж – тот же, а расширение сюжетных горизонтов всегда, в конце концов, свойственно любой уважающей себя франшизе.
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