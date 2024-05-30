The Washington Post: США разрешают Украине использовать свои системы ПВО для уничтожения целей на территории России

При этом Вашингтон обеспокоен ударами Киева по российским радиолокационным станциям, входящим в систему предупреждения о пусках ядерных ракет, говорят источники издания, пишет Медуза.

Речь идет об атаках беспилотников 23 и 26 мая на радиолокационные станции под Армавиром в Краснодарском крае и в Орске Оренбургской области. Ответственность за эти удары лежит на Главном управлении разведки Минобороны Украины, пишет газета.

В администрации США считают, что атаки ВСУ по российским объектам раннего предупреждения о баллистических ракетах могут иметь дестабилизирующий эффект. По утверждению собеседников WP, эти объекты не были вовлечены в российско-украинскую войну и нападение на них может „нанести ущерб стратегической стабильности между Вашингтоном и Москвой“.

„Всем должно быть очевидно, что у США нет никакого намерения применять ядерное оружие против России. Но, безусловно, есть опасения по поводу того, как Россия может воспринять, что ее сдерживающие возможности становятся мишенью, а системы раннего предупреждения подвергаются атаке“, — сказал американский чиновник.

Источник в украинском правительстве в свою очередь заявил WP, что Россия использовала эти радары для наблюдения за пусками ракет и дронов ВСУ на юге Украины.

В мае 2024 года российская армия начала новое наступление в Харьковской области. На этом фоне власти Украины попросили США разрешить ВСУ наносить удары западным оружием по военным объектам на российской территории, чтобы остановить продвижение войск РФ. Официально США выступают против таких ударов. Однако, по данным The New York Times, госсекретарь Энтони Блинкен лоббирует в администрации этот вопрос и Джо Байден уже приближается к тому, чтобы снять запрет на применение западного оружия по целях в РФ.