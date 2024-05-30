Очень жаль Анастасию Заворотнюк, но не стоит прославлять „Мою прекрасную няню“?

„Очень жаль Анастасию Заворотнюк, но, мне кажется, не стоит соединять память о ней с прославлением сериала „Моя прекрасная няня“, который сейчас, из 2024 года, смотрится, конечно, совсем по-другому, - считает Туркова. - По сценарию, няня Вика приезжает в прекрасную, сверкающую огнями Москву из ... Мариуполя и устраивается в богатую семью няней. Она малообразованна, говорит со „смешным“ акцентом (она же из Украины, ой, с Украины, там так говорят, ха-ха-ха). Шокает, „ачуметь“ и вот это все. Смешно, правда? Дальше, думаю, объяснять не надо, все всё понимают. А сериал совсем забывать не стоит, пригодится как учебное пособие“.