Очень жаль Анастасию Заворотнюк, но не стоит прославлять „Мою прекрасную няню“?
Блогер и журналист Ксения Туркова высказала свое мнение относительно „Моей прекрасной няни“, где Анастасия Заворотнюк сыграла главную роль. Что же не так с этим сериалом?
„Очень жаль Анастасию Заворотнюк, но, мне кажется, не стоит соединять память о ней с прославлением сериала „Моя прекрасная няня“, который сейчас, из 2024 года, смотрится, конечно, совсем по-другому, - считает Туркова. - По сценарию, няня Вика приезжает в прекрасную, сверкающую огнями Москву из ... Мариуполя и устраивается в богатую семью няней. Она малообразованна, говорит со „смешным“ акцентом (она же из Украины, ой, с Украины, там так говорят, ха-ха-ха). Шокает, „ачуметь“ и вот это все. Смешно, правда? Дальше, думаю, объяснять не надо, все всё понимают. А сериал совсем забывать не стоит, пригодится как учебное пособие“.
Сегодня стало известно, что актриса Анастасия Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет. Сообщение о смерти появилось в официальном Instagram Заворотнюк.
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