Израиль заявил о полном контроле сухопутных границ Газы, в том числе с Египтом. В Каире выражают недовольство

Представитель ЦАХАЛ сообщил, что в зоне было обнаружено около 20 туннелей, с помощью которых ХАМАС контрабандой доставлял оружие в Газу.

Египетское телевидение со ссылкой на источники оспорило эту информацию, заявив, что Израиль пытается оправдать свою военную операцию в Рафахе.

„В последние дни войска ЦАХАЛ установили оперативный контроль над Филадельфийским коридором на границе между Египтом и Рафахом“, — заявил в среду пресс-секретарь ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари.

Он назвал этот коридор „спасательным кругом“ для ХАМАС, через который группировка регулярно контрабандой доставляла оружие в сектор Газа.

По его словам, войска обследуют и нейтрализуют туннели, обнаруженные в этом районе.

Позже Хагари заявил, что полной уверенности в том, что туннели выходят на территорию Египта, у него нет.

Филадельфийский коридор — это буферная зона шириной всего около 100 м, которая проходит вдоль границы Газы с Египтом на протяжении 13 км. Вся остальная сухопутная граница Газы — с Израилем.

Египет ранее заявлял, что уничтожил туннели через границу, сделав контрабанду оружия невозможной.

Высокопоставленный египетский источник, которого цитирует Al-Qahera News, заявил, что Израиль использует эти обвинения, чтобы оправдать продолжение операции в палестинском городе Рафах и затягивание войны в политических целях.

Израиль настаивает, что без взятия Рафаха и уничтожения оставшихся там боевиков ХАМАС победа в войне с радикальной группировкой невозможна.

Напряженность в отношениях между Египтом и Израилем возросла после того, как три недели назад израильские войска установили контроль над пограничным переходом „Рафах“ со стороны Газы.

В начале этой недели в ходе инцидента с участием египетских и израильских войск в приграничном районе недалеко от Рафаха был убит египетский солдат.