СМИ: у НАТО есть только 5% средств ПВО, необходимых для защиты восточного фланга

Издание пообщалось с несколькими людьми, знакомыми с конфиденциальными оборонительными планами НАТО. Страны альянса подготовили эти документы в 2023 году. Их содержание, утверждают собеседники FT, „обнажает масштабы уязвимости континента“, особенно Центральной и Восточной Европы.

„ПВО — одна из самых больших дыр, которые у нас есть. Мы не можем этого отрицать“, — сказал журналистами дипломат одной из стран НАТО, общавшийся с журналистами на условиях анонимности.

Важность противовоздушной обороны показало полномасштабное российское вторжение в Украину. Президент страны Владимир Зеленский регулярно просит западных партнеров предоставить Киеву дополнительные системы ПВО для защиты городов и объектов критической инфраструктуры.

Трудности с поставкой таких установок в последние месяцы, пишет FT, показывает ограниченность военных запасов в Европе и несовершенства оборонной промышленности. По оценкам издания, системы ПВО на континенте производятся медленно и стоят очень дорого.

В беседе с FT неназванный представитель НАТО заверил, что несмотря на проблемы и истощение военных запасов альянс сможет в будущем сдерживать Россию. „Новые оборонные планы НАТО значительно увеличивают требования к противовоздушной и противоракетной обороне“, — сказал собеседник газеты, добавив, что члены блока инвестируют в новые оборонные технологии.

По мнению Джека Уотлинга, старшего научного сотрудника британского Королевского института объединенных исследований (RUSI), компенсировать дефицит можно благодаря интеграции систем ПВО разных стран Европы. Однако, считает аналитик, „попытки обновить инфраструктуру командования и управления НАТО так и не сдвинулись с мертвой точки“.