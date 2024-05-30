Экзотическая змея с Ратушной площади Тарту вернулась домой

„В тот же день с нами связался владелец змеи, и пресмыкающееся вернули домой“, - пояснил главный специалист по помощи животным Департамента окружающей среды Кармель Ритсон.

„Такие случаи редко доходят до Департамента окружающей среды, поскольку обычно требуют быстрого реагирования, а известно, что змеи порой могут представлять опасность и для человека. Поэтому в большинстве случаев первым реагирует на происшествия, связанные со змеями, Спасательный департамент“.

По словам Ритсона, больше звонков на инфотелефон 1247 поступает в связи с местными видами, такими как ужи и гадюки, которые, например, проникли в жилой дом. „Самое главное - сохранять в таких ситуациях спокойствие“, - подчеркнул он.

Экзотические питомцы редко попадают под опеку Департамента окружающей среды, и в большинстве случаев животные воссоединяются со своими владельцами. „Обычно хозяева все же сообщают в различных группах в соцсетях и других источниках, что питомец пропал“, - рассказал главный специалист службы помощи животным. „В тех случаях, когда владельца найти не удается, мы обращаемся в зоопарк или парк, где содержатся рептилии, под ответственную опеку которых мы можем при необходимости животное передать“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.