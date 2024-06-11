Инновационная защита от солнца | Защищайте свою кожу и загорайте быстрее

Инновационная защита от солнца

Как работает это новое суперсредство? Солнцезащитные капсулы Nature Media Suncaroten Strong сочетают в себе три мощных растительных пигмента: астаксантин, ликопин и бета-каротин. Они известны своими антиоксидантными свойствами, защищающими кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей и повышающими сопротивляемость кожи.

Астаксантин – мощный антиоксидант, защищает здоровье кожи и клеток.

Ликопин – помогает нейтрализовать свободные радикалы и защищает кожу от повреждений УФ-излучением.

Бета-каротин – поддерживает здоровье кожи и улучшает оттенок загара.

Астаксантин: суперзвезда среди антиоксидантов

Астаксантин – особая суперзвезда в этом новом суперсредстве. Он считается одним из самых мощных природных антиоксидантов: в 54 раза сильнее бета-каротина, в 65 раз сильнее витамина С и в 14 раз сильнее витамина Е. И этот суперантиоксидант достигает каждой клетки вашего тела, обеспечивая защиту изнутри и снаружи. Помимо исключительных защитных свойств астаксантин является еще и мощным противовоспалительным средством.

Создан для любителей солнца

Suncaroten Strong – идеальный выбор для тех, кто хочет провести лето на свежем воздухе, путешествуя или греясь на пляже. Всем известно, что независимо от величины фактора защиты солнцезащитный крем необходимо обновлять каждые несколько часов, особенно если в промежутках вы хотите освежиться в море. Но необходимость постоянно наносить крем в итоге может стать нудной и обременительной. Кроме того, многие солнцезащитные средства делают кожу липкой и жирной, что особенно неприятно, когда хочется позагорать на песке.

Однако когда вы начинаете использовать капсулы Suncaroten Strong, кожа становится более здоровой и стойкой. Поскольку прием капсул необходимо начинать минимум за три недели до интенсивного пребывания на солнце, сейчас самое время начинать, чтобы подготовить свою кожу к периоду отпуска.