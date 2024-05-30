Нарвский колледж Тартуского университета отмечает 25 лет своей работы

За 25 лет свой деятельности Нарвский колледж стал одним из эстонских центров компетенции в сфере многоязычного образования. Кроме обучения на учебных программах по подготовке учителей, колледж предлагает возможности получить образование в таких сферах, как молодежная работа, предпринимательство, руководство проектами и разработка ИТ-систем. В 2025 году в колледже откроется новая магистерская программа „Приложения искусственного интеллекта и роботики“.

По словам директора Индрека Рейманда, в ближайшие годы на развитие колледжа будут влиять крупные государственные реформы, и поэтому впереди насыщенный период деятельности. „Мы видим, что играем важную роль как для региональных школ, так и для учителей в процессе перехода на эстоноязычное образование. Мы также оказываем общине существенную поддержку в контексте справедливого перехода. Сейчас колледж растет и развивается очень быстро“, - сказал Рейманд.

На семи учебных программах Нарвского колледжа учится почти 700 студентов. За последние три года число учебных мест на педагогических программах практически удвоилось. В колледже работает более 60 человек.

В прошлом году более тысячи человек обучались на курсах повышения квалификации в Нарве. Колледж предлагает возможности как для повышения квалификации, переобучения школам и детским садам региона, так и курсы по выбору для гимназистов, обучающихся в уездных государственных гимназиях. Флагманами мероприятий, которые колледж проводит для местной общины, являются Университет для старшего поколения, Родительская академия и Школа руководителей. Каждый месяц здесь проходят концерты Narva Jazz Club и в конференц-зале крупные мероприятия.

30 мая в Нарвском колледже проходит торжественная встреча и концерт Inese & Bänd для друзей и партнеров колледжа. В торжественном мероприятии принимают участие ректор Тартуского университета Тоомас Ассер, министр образования и науки, бывший директор колледжа Кристина Каллас, а также первый и многолетний директор Нарвского колледжа Катри Райк.

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