Стал известен состав сборной Эстонии на ЧЕ по лёгкой атлетике в Риме

В беге на 400 м с барьерами выступит Расмус Мяги, обладатель серебряной медали чемпионата Европы 2014 года. В десятиборье эстонскую сборную представят бронзовый призер чемпионата Европы 2022 года Янек Ыйглане, бронзовый призер чемпионата мира 2024 года по легкой атлетике в закрытых помещениях Йоханнес Эрм и бронзовый призер чемпионата Европы 2023 года в закрытых помещениях Ристо Лиллеметс.

В полумарафоне выступят трое представителя Эстонии: Леонид Лацепов, Тиидрек Нурме и Олави Аллазе. Карл Эрик Назаров выступит в спринте на 100 метров. На чемпионате Европы дебютируют Адам Келли (метание молота) и Яндер Хайль (толкание ядра).

Квартет эстонских девушек Анн Мария Кивикас, Мия Отт, Диана Сууманн, Креэте Верлин и Йоханна Ильвес в качестве запасной участницы, выступят в женской эстафете 4 по 100 метров. Анн Мария Кивикас также выступит в беге на 200 метров. Элизабет Пихела примет участие в прыжках в высоту, а Гедли Туги – в метании копья. Марлен Мюлла примет участи в соревнованиях в прыжке с шестом. Лаура Маазик, которое дебютирует на чемпионате Европы, выступит в беге с барьерами на 3000 метров.

На прошлом чемпионате Европы Эстонию представляли 12 спортсменов, а Янек Ыйглане тогда выиграл бронзу в десятиборье.

Чемпионат Европы по легкой атлетике пройдет в столице Италии с 7 по 12 июня.

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