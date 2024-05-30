Американского тренера пожизненно отстранили за физическое и психологическое насилие над фигуристами

Ее обвинили в физическом и психологическом насилии над спортсменами, преследовании, злоупотреблении процедурами и несообщении о потенциальных нарушениях правил SafeSport.

Саппенфилд находилась под следствием 2,5 года, пишет Sports.ru.

„Происходят изменения в культуре. Действия, которые когда-то терпели или игнорировались, больше не принимаются, и ответственность укореняется. Это прогресс, но создание долгосрочных культурных изменений требует твердой приверженности всех членов спортивного сообщества созданию безопасных условий для спортсменов, позволяющих им реализовать свой потенциал.

Те, кто цепляется за токсичную тактику, останутся позади и окажутся на неправильной стороне истории“, – сказала генеральный директор SafeSport Джу’Риз Колон.

В 2021-м против Саппенфилд выступила фигуристка Тара Кейн. Она обвинила тренера в оскорблениях сексуального характера. В том же году Саппенфилд попала под расследование из-за того, что позволила 16-летней российской фигуристке (которая тогда тренировалась в США) жить в одном доме с двумя парнями – оба тогда были старше 18 лет.

Саппенфилд тренировала трехкратных чемпионов США в парном катании Алексу Книрим и Криса Книрим. В 2008-м ее признавали лучшим тренером в США.

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