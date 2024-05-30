МНЕНИЕ | Осиновский использует городские СМИ для своей рекламной кампании

Издающиеся на средства таллиннских налогоплательщиков газеты „Столица“ и Pealinn опубликовали большое интервью с мэром Таллинна Евгением Осиновским - за неделю до выборов в Европарламент, куда он баллотируется в качестве кандидата от Социал-демократической партии.

Эта публикация напоминает предвыборную рекламу и явно противоречит установленным при центристах правилам работы городских СМИ, согласно которым в преддверии выборов появление в этих СМИ кандидатов строго регламентировано.

В 2017 году комиссия по надзору за финансированием партий наказала тогдашнего мэра Таллинна Таави Ааса за статью о нём, которая вышла за пять месяцев до выборов и где сам Аас не сказал ни слова.

Тем не менее, это случай подвигнул власти Таллинна на создание особых правил работы городских СМИ в предвыборный период. И эти правила, весьма жёсткие, до сих пор никто официально не отменил.

Вот выдержка из этих правил, установленных, напомню, находившимися у власти центристами. Городские СМИ исходят из принципа, что политическое руководство города подотчётно избирателям, но публикуемые тексты и фото не должны содержать явной или скрытой политической пропаганды или личной пропаганды.

Так вот: опубликованное 27 мая интервью с Осиновским явно противоречит изложенным выше принципам работы городских СМИ. В тексте приводятся и его личные политические предпочтения, и основные принципы его партии. Да, речи о выборах в интервью нет, но любой знающий человек понимает, что для политической саморекламы не обязательно говорить о выборах.

Любопытно, что партнёры Осиновского по коалиции будто бы не обратили внимания на то, что он использует городские СМИ для целей, весьма напоминающих политическую саморекламу. Не возмутилась и комиссия по надзору за финансированием партий, которой руководит соратник Осиновского по партии Лийза Овийр.