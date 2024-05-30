МНЕНИЕ | Осиновский использует городские СМИ для своей рекламной кампании(3)
Обещавший прозрачное управление Таллинном Осиновский использует городские СМИ для своей рекламной кампании, считает политик Мануэла Пихлап.
Издающиеся на средства таллиннских налогоплательщиков газеты „Столица“ и Pealinn опубликовали большое интервью с мэром Таллинна Евгением Осиновским - за неделю до выборов в Европарламент, куда он баллотируется в качестве кандидата от Социал-демократической партии.
Эта публикация напоминает предвыборную рекламу и явно противоречит установленным при центристах правилам работы городских СМИ, согласно которым в преддверии выборов появление в этих СМИ кандидатов строго регламентировано.
В 2017 году комиссия по надзору за финансированием партий наказала тогдашнего мэра Таллинна Таави Ааса за статью о нём, которая вышла за пять месяцев до выборов и где сам Аас не сказал ни слова.
Тем не менее, это случай подвигнул власти Таллинна на создание особых правил работы городских СМИ в предвыборный период. И эти правила, весьма жёсткие, до сих пор никто официально не отменил.
Вот выдержка из этих правил, установленных, напомню, находившимися у власти центристами. Городские СМИ исходят из принципа, что политическое руководство города подотчётно избирателям, но публикуемые тексты и фото не должны содержать явной или скрытой политической пропаганды или личной пропаганды.
Так вот: опубликованное 27 мая интервью с Осиновским явно противоречит изложенным выше принципам работы городских СМИ. В тексте приводятся и его личные политические предпочтения, и основные принципы его партии. Да, речи о выборах в интервью нет, но любой знающий человек понимает, что для политической саморекламы не обязательно говорить о выборах.
Любопытно, что партнёры Осиновского по коалиции будто бы не обратили внимания на то, что он использует городские СМИ для целей, весьма напоминающих политическую саморекламу. Не возмутилась и комиссия по надзору за финансированием партий, которой руководит соратник Осиновского по партии Лийза Овийр.
И всё это, самое смешное, происходит через считанные недели после того, как пришедшие к власти в Таллинне партии обвиняли центристов в политическом использовании городских СМИ и требовали их закрытия.