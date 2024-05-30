В России началась крупнейшая налоговая реформа. Как она повлияет на экономику?

„По статистике средняя российская зарплата — чуть выше 70 [тыс. рублей в месяц]. А это [сумма, с которой предполагается взимать повышенный налог] получается втрое выше“, — объясняет в беседе с Би-би-си главный экономист „Тинькофф Инвестиции“ Софья Донец.

Экономисты считают, что прогрессивная шкала НДФЛ выглядит более мягкой, чем предполагали аналитики и писали СМИ. Пока реформа касается тех, кто получает более 200 тысяч рублей в месяц, хотя изначально СМИ писали о куда более низкой планке — 83 тысячи рублей в месяц.

Пока это не окончательное решение: повышение налогов будут еще обсуждать в Госдуме и на заседании правительства с чиновникам из других ведомств. Госдума будет рассматривать предложения Минфина во время весенней сессии, которая продлится до 4 августа. Если законопроект примут в нынешнем виде, то налоги повысятся с 1 января 2025 года.

Бизнес также столкнется с ростом ставок налога на добычу полезных ископаемых — для металлургов (в 1,15 раза) и производителей удобрений (в 2-2,3 в зависимости от того, какое удобрение производится). Судя по публикациям аналитиков, серьезно это вряд ли повлияет на оба сектора, пишет BBC.

Параллельно Минфин предлагает повысить налог на прибыль компаний с 20% до 25%, правда если организация инвестирует в свое развитие или новые технологии, то она сможет получить налоговые вычеты.

Реформа пока затронет людей с доходами выше 200 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Причем ставки будут применяться не ко всей сумме, то есть если человек получает 250 тысяч рублей, он будет платить налоги по ставке 13% с суммы до 200 тысяч и 15% — с оставшихся 50 тысяч.

для доходов от 20 до 50 млн рублей в год — 20%,

для доходов от 5 млн рублей до 20 млн рублей в год — 18%,

для доходов от 2,4 до 5 млн рублей в год — 15%,

В России планируют ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц — ставка будет постепенно увеличиваться с 13% до 22% для людей с высокими доходами.

Средняя зарплата в Москве — около 146 тысяч рублей в месяц. По ее словам, в первую очередь повышение налогов затронет „верхнюю часть среднего урбанизированного класса“. К ним она, например, относит айтишников или других сотрудников высокотехнологичных секторов.

„Скорее [повышение налогов] ударит по людям, которые выбрались в некоторой степени из совсем бедных, и им стало хватать, условно говоря, на лечение, образование и отдых“, — сказала Би-би-си экономист Александра Осмоловская-Суслина. По ее мнению, от чего-то — образования, лечения или отдыха — им из-за повышения налога придется отказаться.

Осмоловская-Суслина уточнила, что в России таких людей не так много, а большая часть из них работает в госкорпорациях — ВТБ, Газпроме, „Сбербанке“ и других.

Более высокая часть прогрессивной шкалы касается, скорее, очень богатых людей, которых также в России не много. „Если мы говорим о классе, который получает максимальную ставку с доходом выше 50 миллионов в год, то да, это единицы“, — говорит Донец.

Но и тут есть свои исключения: налог на доходы по вкладам, дивидендам и другим ценным бумагам будет до 2,4 млн рублей в год облагаться по ставке в 13%, а по доходам выше — по ставке в 15% без дальнейшего повышения.

Александр Исаков из Bloomberg Economics называет в беседе с Би-би-си повышение „скромным“. „Верхняя предельная ставка в 22% не выглядит окончательной и с очевидностью вырастет в следующий электоральный цикл до 30-35%“, — считает он.

Кому положены налоговые вычеты?

Владимир Путин еще в послании Федеральному собранию — тогда он впервые заговорил о налоговой реформе, но не назвал ее параметров — обещал различные льготы. В том числе — бизнесу, который вкладывает деньги в свое развитие и в новые технологии, а также семьям с детьми и тем, кто воюет в Украине. Власти действительно учли все эти льготы, пишет BBC.

Министерство труда разработало законопроект о возврате части НДФЛ для семей с небольшими доходами, у которых, минимум, двое детей, узнал РБК.