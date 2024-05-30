Крым атаковали ракетами и дронами. В Керченском проливе повреждены два парома

По его словам, автомобильный и железнодорожный паромы пострадали от обломков сбитых ракет. „Жертв среди моряков и гражданских нет. После оценки повреждений, работа паромной переправы будет возобновлена“, — написал Лукашенко в телеграм-канале.

Жители Керчи сообщили, что ночью слышали в городе около 20 взрывов, пишет российский телеграм-канал Astra. Украинский телеканал „Суспiльне“ сообщил со ссылкой на местного жителя, что в Керчи произошло шесть взрывов. Во время атаки движение по Крымскому мосту перекрывали примерно на час.

В Минобороны РФ заявили, что в течение ночи дежурные средства ПВО сбили восемь украинских ракет ATACMS над акваторией Азовского моря, перехватили восемь беспилотников над Черным морем вблизи побережья Крыма. Кроме того, как утверждается, российские военные уничтожили в акватории Черного моря два морских дрона, двигавшихся в направлении Крыма.

В Минобороны РФ добавили, что около 7 утра средства ПВО уничтожили пять беспилотников над Краснодарским краем. Региональные власти не комментировали последствия на земле.

Российские войска в ночь на 30 мая нанесли удар по военным объектам и критической инфраструктуре Украины, заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. По его словам, при атаке ВС РФ использовали восемь ракет, выпущенных из комплексов С-300/С-400, 11 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 32 ударных дрона „Шахед-131/136“. Олещук утверждает, что украинские военные сбили семь крылатых ракет и 32 дрона. Основной целью атаки, как сообщают СМИ, стал Староконстантинов Хмельницкой области. Власти региона это не комментировали. Известно о семи пострадавших в Харькове, сообщили в ГСЧС Украины. По данным региональных властей, повреждены жилые дома и объект газовой инфраструктуры.

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