Человек погиб, попав в двигатель самолета в аэропорту Амстердама

Инцидент произошел в среду днем, когда самолет Embraer E190 готовился к вылету. Он должен был выполнить рейс KL1341 в Биллунн в Дании.

Судя по кадрам, опубликованным нидерландским общественным вещателем NOS, это произошло на перроне возле терминала.

На фотографиях с места событий видны пожарные машины возле самолета и сотрудники экстренных служб, отмечает BBC.

„Сегодня в „Схипхоле“ произошел инцидент, в результате которого человек оказался в работающем двигателе самолета. К сожалению, этот человек погиб, — говорится в заявлении KLM. — В настоящее время мы заботимся о пассажирах и сотрудниках, которые стали свидетелями инцидента“.

Королевская военная полиция Нидерландов, отвечающая за безопасность в аэропорту, сообщила, что пассажиры были выведены из самолета, а власти начали расследование.

Личность погибшего человека пока не установлена. В соцсетях писали, что он мог быть сотрудником наземных служб, однако источники издания Algemeen Dagblad (AD) сообщили, что эта информация не соответствует действительности, и человек оказался возле двигателя неожиданно.

По данным сервиса Flightradar24, рейс KL1341 выполнил другой борт, он вылетел с опозданием на шесть часов и приземлился в Биллунне в 21:23.

Как пишет AD, рейс выполнил резервный экипаж. После прибытия в Данию пассажирам была оказана психологическая помощь.

KLM Cityhopper — дочерняя компания национального перевозчика KLM, она выполняет рейсы на небольшие расстояния.

„Схипхол“ — один из крупнейших аэропортов мира. Только в апреле этого года он обслужил около 5,5 млн пассажиров.

В аэропорту соблюдаются строгие меры безопасности, и несчастные случаи там происходят крайне редко, отмечает AFP.