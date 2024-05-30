ВИДЕО | Исторический успех греков: „Олимпиакос“ стал победителем Лиги конференций

Основное время финального матча, который проходил на стадионе „ОПАП Арена“ (Афины, Греция), завершилось без забитых мячей. На 116-й минуте гол забил марокканский нападающий греческого клуба Аюб Эль-Кааби. Этот мяч в итоге стал победным для „Олимпиакоса“, который впервые в истории выиграл еврокубок.

В прошлом году „Фиорентина“ также проиграла в финале ЛК, пропустив победный гол от „Вест Хэма“ на последних минутах. Нынешний главный тренер „Олимпиакоса“ Хосе Луис Мендилибар в прошлом году вывел „Севилью“ в финал Лиги Европы, где испанский клуб в серии пенальти обыграл другую итальянскую команду – „Рому“.

Ранее командам из Греции всего раз удавалось дойти до финала турнира УЕФА на взрослом уровне: „Панатинаикос“ уступил „Аяксу“ (0:2) в финале Кубка европейских чемпионов в 1971 году.

В апреле „Олимпиакос“ в финале Юношеской лиги УЕФА обыграл „Милан“ со счетом 3:0.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.